La mission patrimoine 2021 choisit un château dans la Drôme et une ferme fortifiée en Ardèche

Deux sites de Drôme et d'Ardèche sont sélectionnés par la mission patrimoine 2021. Il s'agit du château de Crépol dans la Drôme et d'une femme fortifiée cévenole de Saint-Pierre-Saint-Jean, en Ardèche. Au total, cent sites sont retenus en France, un par département ou par collectivité d'outre-mer. Les monuments sélectionnés reçoivent un financement supplémentaire du Loto du patrimoine.

Refaire la toiture du château de Crépol

Dans la Drôme, le château de Crépol, pavillon de chasse d’époque Louis XIII construit entre 1619 et 1622, racheté en 2010 par Rudy Chaix, vient d'être sélectionné. Le propriétaire "est comblé". Et pour cause, depuis plus de dix ans, il s'acharne à réhabiliter cette bâtisse dont la dernière grosse campagne de rénovation remonte à la fin du XIXème siècle.

"La toiture et la couverture date de cette époque et tout est à reprendre", explique Rudy Chaix. Il faut également refaire tous les murs de soutènement : "La propriété est ceinturée de très grands murs en pierre de molasse, très friable. Ils sont très abîmés. Ils s'effondrent à certains endroits".

Le château de Crépol est en pleine rénovation. - Rudy Chaix

Rudy Chaix s'est porté candidat en début d'année. Il a rempli un dossier assez succinct mais complet avec un bilan financier des travaux. Le montant est colossal : "Aujourd'hui, le dossier complet c'est 370.000 euros. Rien que les travaux de couverture représentent 170.000 euros. On fait tout par nous même, parce que matériellement c'est le seul moyen d'y arriver. Je ne sais pas quels travaux vont être pris en charge par la Mission Bern mais ça nous permet de gagner beaucoup de temps sur ce qu'on prévoyait".

La famille vit dans une dépendance depuis un an : "on a abordé une tranche de travaux. On a des soucis avec des peintures au plomb qui nous empêchent avec les enfants de vivre à l'intérieur de la bâtisse". À terme, il compte reconstituer la structure de l'ancien jardin à la française en le mêlant avec une partie productive : plantation de vergers, d'arbres fruitiers.

Refaire le toit en lauze d'une ferme du 12e siècle

En Ardèche, c'est aussi un projet privé qui a été retenu, celui d'un couple qui veut restaurer un mas fortifié dans le hameau de Térus sur la commune de Saint-Pierre-Saint-Jean. Cette ferme datant du 12e siècle typiquement cévenole a d'abord besoin d'une réfection de sa toiture en lauze de schiste qui souffre de nombreuses infiltrations. C'est la première étape de la restauration. Le montant de ces travaux est estimé à 92.000 euros.

La toiture en lauze a besoin d'une restauration complète - Capture photo du site de la mission Bern