Mission Stéphane Bern : dans l'Yonne, la maison de Colette va recevoir 300 000 Euros

C'est un ticket gagnant. La maison de Colette, à Saint Sauveur en Puisaye, va recevoir une aide de 300 000 €. La "Mission Patrimoine", portée par l'animateur Stéphane Bern, a dévoilé le mercredi 6 janvier le montant des aides accordées à chacun des 101 sites sélectionnés dans toute la France en 2020.

Un tiers du montant des travaux

C'est un jackpot pour le site icaunais qui a ouvert ses portes en 2016, à l'issue d'un vaste chantier de réhabilitation. Il va percevoir le montant maximum distribué cette année : 300 000 €. Cette aide bienvenue va participer au financement d'un vaste chantier qui va rapidement devenir urgent : la restauration des écuries et de la remise. Le coût total de ces travaux est estimé, selon la mission Stéphane Bern, à près de 890 000 €.

Maison de Colette © Radio France - Antoine Loistron

Ces travaux doivent permettre de sauver un bâtiment très mal en point et de créer une nouvelle source de revenus puisque les espaces rénovés pourraient accueillir des réunions ou des expositions. Parallèlement au soutien de la Mission Patrimoine, la maison de Colette et la fondation du patrimoine ont aussi lancé une souscription pour le grand public.

Plus de 15 millions d'euros d'aide dans toute la France

Les autres sites soutenus par la Mission Patrimoine cette année en Bourgogne sont : la tour de Saussy en Côte d'Or (164 000 € pour la sécurisation de la terrasse, restauration du mur Ouest et élagage de la végétation), le Théâtre du château de Sully en Saône-et-Loire (150 000 € pour l'assainissement, la consolidation du plafond, la restauration des décors et mobilier, la remise aux normes électriques) et l'Eglise Saint-Denis d'Epiry dans la Nièvre (186 000 € pour l'assainissement de l’édifice et ses abords, la stabilisation et l'étanchéité de l’église).

Dans toute la France, la mission Bern a distribué plus de 15 millions d'euros d'aide. Une somme qui provient notamment du Loto du Patrimoine de la FDJ (19,8 millions € au 21 décembre 2020), du mécénat de FDJ (300 000 € annuels), du parrainage de la Monnaie de Paris (778 000 € mobilisés grâce à la vente des « Pièces d’Histoire »), de la collecte nationale Mission Patrimoine (417 083 € de dons) et d’un mécénat de Christie’s (21 150 €). Une somme globale de 6,1 millions € avait déjà été octroyée aux 18 sites emblématiques lors des Journées européennes du patrimoine 2020. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est le temple protestant Saint-Martin de Montbéliard (Doubs) qui avait été retenu.