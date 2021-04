Mission Patrimoine : les écuries du château de Gennevilliers parmi les 18 sites emblématiques

On connait les 18 sites emblématiques de la quatrième édition de la Mission Patrimoine orchestrée par Stéphane Bern pour sauver les bâtiments en péril. Les écuries du château de Gennevilliers, contruites au XVIIIe siècle, ont été sélectionnées pour la région Île-de-France, elle bénéficieront d'un soutien financier de l'édition 2021 du Loto Patrimoine FDJ.

Ces écuries, situées dans le centre de Gennevilliers à l'angle des rues Carnot et Jean Jaurès constituent le dernier vestige du grand domaine, château et parc, ayant appartenu au duc de Richelieu, leur construction peut être datée entre 1730 (aile Carnot) et 1785 (aile Jaurès). C'est dans ce château, qui a accueilli Louis XV et Mme de Pompadour, que la première représentation du Mariage de Figaro de Beaumarchais eut lieu.

Aujourd'hui, le site est innacessible au public, en raison de sa dangerosité. - Florian Beaupré - Mission Patrimoine

La ville de Gennevilliers veut en faire une maison d'Art. Ce projet s’élabore en collaboration avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine. Il permettra à la fois de valoriser l’édifice et les métiers d'art qui s'y déploieront : lutherie, restauration de meubles, etc. La ville fera également du chantier de restauration un moment pédagogique à destination des scolaires.