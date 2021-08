Loto du Patrimoine : quatre sites bretons sélectionnés pour être rénovés en 2021

Quatre sites bretons figurent dans la cuvée 2021 de la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, présidée par Stéphane Bern et soutenue par le ministère de la Culture et la FDJ. L'église Notre Dame des Fontaines de Pontrieux (Côtes d'Armor), le château de Kerlaudy à Plouénan (Finistère), l'église Saint-Pierre de le Verger (Ille-et-Vilaine) et le manoir de la Cour de Launay aux Fougerêts (Morbihan) font partie des 100 "projets de maillage" retenus pour bénéficier d'une rénovation.

Ils seront notamment financés par une nouvelle édition de tickets à gratter éditée par la FDJ, sur lesquels figureront 18 projets emblématiques dévoilés en avril. Parmi eux, le « poste directeur de tir » de la Cité d’Alet à Saint-Malo.

Plusieurs jeux pour financer les travaux

Ce nouveau jeu à gratter, disponible à partir du 30 août, permet de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros pour une mise de 15 €. Pour chaque ticket acheté, 1,83 € sera reversé à la Fondation du patrimoine. Cette offre est complétée cette année par six tirages Loto consécutifs, organisés les 6, 8, 11, 13, 15 et 18 septembre 2021 (les deux semaines précédant les Journées européennes du patrimoine).

Le jackpot de ces tirages s’élèvera à 2 millions d’euros minimum. Pour chaque grille à 2,20 € jouée, 54 centimes seront reversés à la Fondation du patrimoine. Dix codes Loto seront également tirés au sort à chaque tirage, permettant au gagnant de remporter 20 000 €.

Des travaux entamés sur près de 300 sites

Depuis 2018, plus de 72 millions d’euros ont été collectés par FDJ et reversés par l’Etat à la Fondation du patrimoine, grâce aux trois premières éditions des jeux Mission Patrimoine. Ces sommes viennent alimenter un fonds dédié et géré par la Fondation du patrimoine, qui permet de financer les travaux des projets lauréats. En quatre ans, 297 sites ont été restaurés, ou sont en cours de restauration, par ce biais, sur un total de 627 retenus.