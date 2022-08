Mission patrimoine : un château retenu en Ardèche, une ancienne abbaye dans la Drôme

Le maire de Saint-Jean-le-Centenier est un homme "heureux" ce lundi. Son projet de restauration du château au coeur du village a été retenu parmi les 100 projets qui seront soutenus financièrement par la mission Patrimoine en 2022. La commune a acheté cette seigneurie du XIIIe siècle en 2020 après la mort de la dernière propriétaire et souhaite en faire un lieu social, culturel et économique.

Si les appartements sont dans un état de relative conservation, les toitures sont en très mauvais état. Certains murs sont également à consolider notamment ceux de la tour. Des travaux doivent également être réalisés dans le parc de 750 m2.

Le château nécessite des travaux de remise en état - Commune de Saint-Jean-le-Centenier

Restaurer une abbaye à l'abandon depuis 30 ans

Dans la Drôme, c'est l'ancienne abbaye de Vernaison à Châteauneuf-sur-Isère qui a été retenue. Les propriétaires ont l'ambitieux projet de restaurer ce site complètement à l'abandon depuis 30 ans. Cette abbaye cistercienne construite au XIIe siècle pour des moniales a connu de nombreux usages au fil des siècles : lieu de quarantaine pendant la peste de Marseille de 1720, lieu de pèlerinage, résidence secondaire d'une abbesse. Le site a été racheté en 2019 par Alexandre Clut, arboriculteur de 32 ans dont la famille vit à côté de l'abbaye depuis des générations.

Aujourd'hui, le site est en ruines et l'urgence est de consolider les murs existants et de sécuriser les accès. Il faudra ensuite refaire toutes les toitures et réaliser les travaux de maçonnerie. Après restauration, l'abbaye se divisera en trois bâtiments : une maison d’habitation pour les propriétaires, des logements pour les saisonniers ainsi que pour l’exploitation fruitière et une valorisation associative de la chapelle et des bâtiments conventuels. L'association "Protégeons l'abbaye de Vernaison" espère ouvrir une partie des lieux au public et y faire déguster fruits et jus de fruits sous les caves de l'abbaye.

L'ancienne abbaye de Vernaison est aujourd'hui en piteux état - M. et Mme Clut