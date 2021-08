Mob Attitude : la société de location d'un Lunellois de 18 ans, passionné de mobylettes

Depuis un an, Loïc Audigier restaure une dizaine de mobylettes des années 70 à 90. Avec son père, il organise désormais des balades touristiques dans l'Hérault et le Gard. De quoi ravir les nostalgiques et faire découvrir des sensations inconnues aux jeunes générations.

Démarrer une mobylette, c'est un geste qui ne s'oublie pas. Même s'il faut parfois s'y reprendre à deux fois après 20 ans sans enfourcher une bécane. Cette expérience insolite a séduit la famille Bourgoin. Rendez-vous leur a été donné sur un parking à côté de Lunel, point de départ d'une randonnée de 30 km en mobylette. L'un des six parcours proposés par Mob Attitude, à mi-chemin entre l'Hérault et le Gard.

Une idée née dans la tête d'un jeune chef d'entreprise de 18 ans, tout juste bachelier. Loïc Audigier est un passionné de deux-roues, principalement des grosses cylindrées, mais il a découvert des sensations tout à fait nouvelles avec la mobylette :

"C'est plus qu'un deux roues, c'est un état d'esprit. On roule à 50 km/h et pourtant on s'amuse avec cette impression de vitesse." - Loïc Audigier

"Il y a le starter ici, et après tu pouces", Jean-François Audigier, le papa de Loïc, rappelle les rudiments du démarrage d'une mobylette avant le départ. En quelques minutes, l'engin est apprivoisé. Y compris par les jeunes, comme Pauline, 25 ans, pour qui c'est une découverte :

"Au début ça fait un peu peur. Ça va quand même plus vite qu'un vélo, ça vibre un peu partout, mais on prend vite le pli. La sensation est top !" - Pauline Bourgoin

Pour sa maman, Julia, cette expérience est un voyage dans le temps : "C'est la mobylette que je n'ai pas eu quand j'étais jeune." Avec tout de même une surprise : "Ça fait mal aux fesses !"

Plusieurs kilomètres plus tard, Sylvain, le père de famille est conquis :

"On traverse des villages sublimes, des routes sauvages de campagne. C'est vraiment très chouette." - Sylvain Bourgoin

Après les yeux, les papilles. Étape chez un torréfacteur à Calvisson, dans le Gard. L'occasion pour Michaël Mollmann de faire connaître son travail. Pendant plus d'une heure, il enchaîne donc les dégustations de cafés, venus des quatre coins du globe, et explique les ficelles de son métier : "C'est toujours un moment sympathique. On se tutoie assez facilement avec ces gens-là. On aime tous les bonnes choses, le bon café, ça favorise l'échange."

Dans les pas de son grand-père

A l'origine de Mob Attitude, il y a un repas de famille où Loïc se plonge dans les albums photo de son grand père : "Il m'a montré le voyage en Corse qu'il avait fait en mobylette avec des amis juste après leur bac."

A l'approche des 70 ans de son papi à qui il "tient beaucoup", Loïc veut marquer le coup : "Je voulais le surprendre. J'ai dis à mon papa _'et si je refaisais le tour de Corse avec lui ?'_. Il était d'accord, donc on a trouvé deux mobylettes et on est partis."

La réaction est au-delà des espérances de Loïc : "C'est en voyant le sourire qu'avait mon grand-père jusqu'aux oreilles que je me suis dis qu'il fallait faire revivre cette sensation à ceux qui ont eu une mobylette quand ils étaient jeunes. Tout est parti de là."

Comptez 60 € pour une demi-journée de balade en mobylette. L'argent récolté par cette activité naissante permettra à Loïc de financer ses études supérieures. A la rentrée, il intègre une classe préparatoire d'histoire au lycée Joffre de Montpellier. Son entreprise sera quant à elle son activité estivale.