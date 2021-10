Mobilisation à Limoges contre le pass sanitaire à l'entrée des bibliothèques

Sur le parvis, devant l'entrée de la BFM de Limoges, des pétitions circulent pour demander la fin du pass sanitaire pour entrer dans la bibliothèque. Ces pétitions sont portées par des usagers en colère de ne plus pouvoir accéder librement aux documents de la BFM, comme Jean-Pascal : "C'est un service gratuit, ouvert à tous pour la culture, l'éveil personnel et on nous interdit ça !" Le retraité, qui possède une carte, peut venir retirer les livres mais il ne le fait plus : "Quand je venais à la bibliothèque, je n'allais pas seulement chercher des livres. J'allais lire aussi les revues, bouquiner, regarder des livres, le feuilleter. Ça n'a rien à voir avec internet."

Jean-Pascal, comme Jean-Louis, qui vient de signer la pétition, dénonce une discrimination. Les deux hommes ne sont pas vaccinés. Mais, parmi la quarantaine d'agents et d'usagers présents ce mercredi, il y a aussi des personnes vaccinées à l'image d'Anne-Marie venue par solidarité : "Je trouve que c'est inadmissible. Tout le monde a le droit à la culture gratuite. C'est vraiment dommage pour les jeunes et les moins jeunes."

Acheter un livre, ça c'est permis. Emprunter un livre, ça c'est interdit

Anne-Marie, Jean-Pascal, Jean-Louis dénoncent des incohérences et s'interrogent. "On peut rentrer à la Fnac comme dans un moulin, aucun problème. C'est à dire que quand on veut acheter un livre, ça c'est permis. Quand on veut emprunter un livre, ça c'est interdit". "Il y a suffisamment de place pour éviter la promiscuité, mais vous ne pouvez pas rentrer. Par contre dans le bus qui est bondé, là il n'y a pas de problème".

Antinomique avec la vision que nous avons de nos métiers

Une situation que déplore également les agents des bibliothèques. Virginie Ancelin travaille à la BFM de Limoges et note tout le travail et les protocoles mis en place après les différents confinements pour éviter toute contamination : "Nous nous sommes adaptés à toutes les possibilités pour servir la population, on a fini par fonctionner avec les protections sanitaires et des jauges qui permettaient à tout le monde d'entrer. Puis est arrivé le pass sanitaire, qui nous dérange déontologiquement, puisque ça mène à une forme de discrimination antinomique avec la vision que nous avons de nos métiers. Nous sommes dans la _promotion de la lecture publique_."

Sans parler du fait que les agents des bibliothèques contrôlent désormais le pass sanitaire, "un travail qui n'est absolument pas le notre", rajoute Virginie Ancelin. Elle aussi pointe ce qu'elle qualifie de "deux poids, deux mesures" dans l'application de ce pass : "Au début les supermarchés y sont soumis, il n'y sont plus. Les bibliothèques universitaires n'y sont pas soumises, la BNF non plus. Dans le cadre de l'école, les enfants n'y pas soumis, mais ils reviennent 1 heure après, tout seul, on leur demande un pass sanitaire."

L'impact auprès des jeunes

Dans le quartier prioritaire du Val de l'Aurence, les bibliothécaires ressentent l'impact du pass sanitaire surtout auprès des jeunes depuis le 30 septembre, date de son entrée en vigueur pour les plus de 12 ans._"C'est un facteur d'exclusion grave, surtout dans les quartiers"explique Henri Ancilotti, "on connaît les jeunes et on a vu ceux qui ne venaient plus, parce que dans les quartiers il y a moins de vaccination et c'est très visible. C'est dommageable pour eux. Ils n'ont que ça pour accéder librement à la culture, à l'information grâce aux accès internet. Si on les prive de ça, c'est la cata"._ L'agent est en grève ce mercredi comme plusieurs agents de la bibliothèque du Val de l'Aurence, qui, faute de personnels, a dû fermer 2 heures plus tôt.