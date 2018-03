Montpellier, France

Un concert controversé ce lundi soir au Rockstore, la salle de concert de Montpellier. Celui de Bertrand Cantat. L'ex leader du groupe de rock Noir Désir a été condamné il y a 15 ans pour avoir tué sa compagne, Marie Trintignant, lors d'une violente dispute (c'était à Vilnius en Lituanie).

Le collectif contre les violences faites aux femmes en mémoire de Marie Trintignant va se rassembler ce lundi soir devant la salle de spectacle pour protester contre sa présence. "L'affaire Cantat nous interpelle en tant qu'homme, en tant que compagnon, en tant que père, explique Jean Pierre Aranéga, membre du collectif. Personne n'a envie d'aller reconnaître le corps de sa fille à la morgue."

"Nous voulons mettre en marche la conscience des gens qui assistent à ce concert."

"Nous allons manifester de manière pacifique, avec une fleur en mémoire de Marie Trintignant. Nous ne voulons pas empêcher le concert, mais nous voulons que les gens qui y vont réfléchissent et mettent en marche leur conscience, c'est l'exposition indécente de cet homme qui nous pose problème"

"Je ne remets pas en cause ses qualités artistiques, pour moi c'est même _le plus grand artiste français en ce moment_, mais ce qu'il a fait annihile toutes ses qualités artistiques, comme les écrits de Celine annihilent toutes ses qualité d'écrivain."

Jean Pierre Aranéga

"Moi je ne suis pas justicier, je suis là pour la musique."

Montpellier fait partie des 40 dates de Bertrand Cantat à travers la France qui sont prévues d'ici l'été. Deux ont déjà été annulées : à St Nazaire et en Ardèche. Mais à Montpellier le concert est maintenu pour le plus grand plaisir des fans, Pascal "Il y a 4 ans, il avait fait une tournée dont on n'avait pas beaucoup parlé, on ne comprend pas pourquoi tout le monde se réveille aujourd'hui. Moi je suis pas justicier, nous on est là pour la musique, le concert. S'il était boucher, est ce que les gens iraient manifester devant sa boucherie ? On sait bien que faire des disques cela ne suffit pas pour vivre, les artistes survivent grâce aux concerts !"

Pascal qui ira assister au concert ce lundi soir