Mobilisation pour la réouverture des lieux culturels en Occitanie ce samedi

Ce week-end, le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndéac) appelle à l'ouverture de tous les lieux culturels, musées, cinémas, théâtre, salles de spectacles, etc. Des rassemblements sont organisés ce samedi et ce dimanche dans différentes villes de France et pourront prendre différentes formes. À cette occasion, plusieurs structures en Haute-Garonne, dans le Tarn, en Ariège ou dans le Gers, proposent des rendez-vous avec les publics sous forme de rassemblements ou de spectacles.

Les rassemblements prévus ce week-end

TOULOUSE de 9h à 18h devant le Théâtre Sorano, allées Jules Guesde, à la cave Poésie rue du Taur et au Théâtre du Grand Rond

de 9h à 18h devant le Théâtre Sorano, allées Jules Guesde, à la cave Poésie rue du Taur et au Théâtre du Grand Rond RAMONVILLE de 14h30 à 17h30, au Kiwi, Place Jean Jaurès

de 14h30 à 17h30, au Kiwi, Place Jean Jaurès TOURNEFEUILLE à 11h30, à l’Usine, Centre national des arts de la rue et de l’espace public, place de la mairie

à 11h30, à l’Usine, Centre national des arts de la rue et de l’espace public, place de la mairie ALBI à 14h sur le parvis du Grand Théâtre, Place de l'Amitié entre les Peuples

à 14h sur le parvis du Grand Théâtre, Place de l'Amitié entre les Peuples FOIX à 16h30 sur le parvis de l'Estive, la scène nationale de l'Ariège

à 16h30 sur le parvis de l'Estive, la scène nationale de l'Ariège AUCH de 15h à 17h sur l’allée pavée au CIRC (pôle national cirque Auch Gers Occitanie), allée des arts

À Millau (Aveyron), après l’occupation du théâtre de la Maison du Peuple, et la marche pour les libertés, le collectif des non-essentiels a décidé d’ouvrir les lieux et espaces culturels de la ville. La préfecture a demandé aux intéressés de ne pas investir l'espace public et ne pas organiser de rassemblements dans des lieux clos, eût égard à la situation sanitaire qui se dégrade dans le millavois, avec un taux d'incidence trois fois supérieur à celui de Toulouse par exemple.

La ministre de la Culture interpellée par plusieurs collectivités de la région

Plusieurs mairies ou collectivités ont récemment écrit à la ministre de la Culture, voté ou pris des décisions symboliques en faveur de la réouverture des lieux culturels. C'est le cas de la ville de Fenouillet (Haute-Garonne), de l'association des grands villes France Urbaine que préside Jean-Luc Moudenc le maire de Toulouse, ou de Georges Méric le président du Conseil départemental de Haute-Garonne.