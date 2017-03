"Moi, Daniel Blake", film préféré des Français en 2016

Le film de Ken Loach "Moi, Daniel Blake", Palme d'or à Cannes et César du meilleur film étranger, a été le long métrage préféré des Français en 2016 selon une étude publiée jeudi par Médiamétrie.

Plébiscité par le monde du cinéma et par les spectateurs, le film "Moi, Daniel Blake" a fait coup double en 2016. Le film de Ken Loach, qui décrit la dégringolade d'un chômeur broyé par le système, a été le film préféré des Français en 2016, selon une étude de Médiamétrie parue jeudi.

95% de satisfaits pour le film de Ken Loach

Le long métrage du réalisateur britannique, qui a décroché la Palme d'or l'an dernier au Festival de Cannes, ainsi que le César du meilleur film étranger, a recueilli un score de satisfaction de 95% auprès des spectateurs des salles de cinéma françaises. Deux films des studios Disney arrivent derrière : "Zootopie" (94%) et "Le livre de la la jungle" (92%). En moyenne, les spectateurs ont accordé un score de satisfaction de 76% aux films de l'an dernier.

#AnneeCine2016 : 76% de satisfaction moyenne pour les films en 2016 pic.twitter.com/r9Ksk3WkBG — Médiamétrie (@Mediametrie) March 30, 2017

Selon cette étude de Médiamétrie, qui porte aussi bien sur les goûts des spectateurs que leurs habitudes au cinéma en 2016, 41,5 millions de personnes se sont rendues au cinéma l'an dernier, soit 1,5 million de plus qu'en 2015. "Le pouvoir du cinéma ne se dément pas et résulte d’une combinaison de facteurs qui attirent toujours plus de spectateurs", commente Marine Boulanger, Directrice du Pôle Cinéma de Médiamétrie.

Plus de 41 millions de spectateurs dans les cinémas français en 2016

L'année 2017 démarre bien pour les cinémas français, puisque d'après le Centre national du cinéma, la fréquentation a atteint en février son deuxième plus haut niveau mensuel depuis près de 40 ans, avec 25 millions d'entrées, portée par le succès des comédies françaises "Alibi.com", Raid Dingue" et "Rock'n Roll".

