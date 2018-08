Charleville-Mézières, France

Le festival du Cabaret Vert de Charleville-Mézières a refermé ses portes dimanche 26 Août après 4 jours de festivités. Pour cette édition 2018, la 14ème, 94.000 festivaliers sont venus dans les Ardennes. C'est 4000 personnes de moins que l'année dernière mais pour Julien Sauvage, le directeur du festival, "Il n'y a vraiment rien de grave, même si on aurait préféré faire autant que l'année dernière, c'est à dire 98.000 personnes".

Cette baisse s'explique principalement par l'annulation de deux concerts. D'abord celui du rappeur Booba , libéré de prison la veille du début du festival. Et puis l'annulation du concert de Stephan Eicher, pour des raisons de santé.

Mais pour Julien Sauvage, les chiffres de fréquentation ne sont pas si importants que cela car sa réputation n'est plus à faire.

Le public devant un concert au festival du Cabaret Vert © Maxppp - AURELIEN LAUDY

Quel avenir pour le Cabaret vert?

Le festival est indépendant depuis sa création mais aujourd'hui, pour de nombreuses manifestations, la tendance relève plutôt d'un passage au privé. Julien Sauvage explique que "le Cabaret Vert est sous forme associative et qu'il est peut être difficile de tout chambouler. En tout cas, _il y a une vraie question sur le modèle économique du festival_".

Et ça passe par la création d'autres projets . Pour Julien Sauvage "ça passe par la création d'un tiers-lieu: un endroit qui est vraiment un lieu de quartier et _qui saura associer économie, tourisme et culture_, bref, un lieu de vie pour les habitants et les festivaliers".