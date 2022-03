Moins polluante et avec des drones, la Fête du lac est de retour cet été à Annecy

Et la revoilà. Annulée en 2020 et 2021 en raison de la Covid, la Fête du lac d’Annecy fera son grand retour cet été. Pour cette édition des retrouvailles, le choix de la ville s’est porté sur les entreprises franco-italiennes Arts-et-Feux et Pyroemotions pour la conception et la réalisation de ce spectacle de 70 minutes sur le thème : "Histoire d’eaux". Comme d’habitude, la Fête du lac est programmée le premier samedi du mois d’août (6 août 2022).

300 drones

Grande nouveauté cette année, le spectacle pyrotechnique d’une heure sera précédé d’un prologue composé de 300 drones. "Selon nos informations, cela sera une première en France avec autant de drones", explique Patrice Parlant de la société Arts-et-Feux. "Ils dessineront des figures dans le ciel comme par exemple un aigle ou encore la forme du lac."

Moins polluante

Très attentive à l’impact écologique, la mairie d’Annecy a expliqué que l’édition 2022 de cette fête sera "moins polluante". Les nouvelles techniques pyrotechniques permettent par exemple de réduire de 60% les émissions de fumées. "On utilise moins de produits nocifs et métalliques (dans les fusées, NDLR), détaille Patrice Parlant. Ils ont été remplacés par des éléments comestibles comme la gomme arabique, le sucre, le riz ou encore le charbon végétal." Pour la première fois, la ville demandera un bilan carbone demandé à l’artificier après l’événement.

(De gauche à droite) - François Astorg le maire d'Annecy, Aurélie Guédron, conseillère déléguée aux événements écoresponsables et Patrice Parlant de la société Arts et Feux. © Radio France - Richard Vivion

L’affiche officielle de la Fête du Lac sera dévoilée en mai. La billetterie ouvrira en juin.

La Fête du lac d’Annecy en chiffre

Plus de 150 000 spectateurs attendus dont 52 mille payants

16 628 éléments pyrotechniques

3,5 tonnes de poudre

47 jets d’eau

74 barges et pontons

Budget : 1,2 millions d'euros (les recettes de la billetterie sont estimés à 1 million d'euros)

La Fête du lac 2022 sera également placée sous le signe de l’accessibilité. "Il nous tenait à cœur de rendre cette Fête du Lac accessible à tous les publics", a précisé ce mardi Aurélie Guédron, conseillère déléguée aux événements écoresponsables de la ville d'Annecy. "Nous mettons en place de nombreuses actions en matière d’inclusion, en faveur des personnes atteintes de handicap et à destination de la jeunesse."