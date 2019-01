Mois Givré 2018 à Belfort : un bon cru pour la mairie, des commerçants plus partagés

Belfort, France

Givrou, Réno et Petit Biscuit sont en vacances !! Le trio de mascottes du Mois Givré de Belfort les ont bien méritées. Après un mois d'animations, la 5ème édition a refermé ses portes ce dimanche à Belfort. S'il est encore tôt pour faire un bilan chiffré de la fréquentation, une tendance se dégage néanmoins. Et elle est positive selon les responsables de l'événement à la mairie de Belfort. "_Il y a eu du monde, après un début timide en raison de la pluie, ensuite ça a été de mieux en mieux pour toutes nos animations d'extérieur. Ce qui est sûr c'est que nos activités d'intérieur ont fait le plein_" explique-t-on du côté de la municipalité.

Carton plein pour les ateliers sous abri, et la Maison du Père Noël

Les ateliers pour enfants sous abri ont rencontré un franc succès avec une mention spéciale pour la Maison du Père Noël place d'Armes _"où on a accueilli presque deux fois plus de visiteurs que l'année dernière"selon la mairie. Pour ce qui est des animations de glisse en plein air, la municipalité évoque "une belle fréquentation, malgré une météo mauvaise les quinze premiers jours"_ des différentes structures notamment à la patinoire de la place Corbis et pour les quads devant le marché des Vosges. En revanche, la patinoire synthétique installée place d'Armes n'a pas réellement séduit mais la ville de Belfort n'a pas pu mettre en place une patinoire de glace en raison de l'arrêté de sécheresse encore en vigueur à l'ouverture du marché.

Antoine a remporté le prix de la plus belle lettre au Père Noël © Radio France - Hervé Blanchard

Bilan plus contrasté pour les commerçants

Pour les exposants en revanche, le bilan est plus mitigé. Il y en a pour qui ce mois givré est à oublier, et d'autres qui s'en sortent pas trop mal comme Christophe, venu des Vosges pour la première fois avec son stand de charcuterie sur le pont Carnot "Ca a manqué un peu de clients, on a eu aussi un peu d'intempéries, on est rentrés dans nos frais, ça va dans l'ensemble, et avec la patinoire à côté, ça nous a ramené quand même du monde. C'est un marché sympa".

Patricia et son stand d'écharpes fait partie des exposants comblés par cette édition 2018. "L'année dernière, j'étais dans le négatif, cette année je suis dans le positif, mes clientes sont revenues, et mois aussi je reviendrai" conclut-elle dans un grand sourire. Pas Natacha ! Sa voisine avec son stand d'emporte-pièces fait plutôt grise mine "J'ai fait 5 euros l'autre jour seulement, c'est la cata, je ne reviendrai pas" confie-t-elle dépitée.

Jenny elle devrait revenir. Ses gaufres et barbes à papa sont partis comme des petits pains "Parce que mon stand était du bon côté du trottoir sur le pont Carnot, dans le prolongement du passage clouté de la place Corbis. Sur le trottoir d'en face, personne ne passe" explique-t-elle.

Le mot de la fin, il est pour Mickaël et ses deux filles, Jeanne et Louise "On est venus plusieurs fois aux animations du Mois Givré. Ca fait deux ans que je suis sur Belfort, et c'est très sympa, très dynamique. Nous on est preneurs de tout ça !"

La mairie de Belfort devrait communiquer prochainement les chiffres officiels de fréquentation de ce Mois Givré 2018.

La patinoire de la place Corbis a connu une belle fréquentation selon ses responsables © Radio France - Hervé Blanchard