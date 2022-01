Mois Givré 2021 de Belfort : un bilan positif malgré les contraintes sanitaires

Annulé l'an passé en raison du COVID, le Mois Givré 2021 est une heureuse surprise pour la ville de Belfort. En dépit des restrictions sanitaires, et d'une météo parfois exécrable (10 jours de pluie, trois de moins quand même que le record de 2018), l'édition du mois de décembre est une réussite. "C'est même inattendu" constate Florence Besancenot, adjointe au commerce et en charge de l'organisation de l'événement, lors d'une conférence de presse ce lundi 10 janvier 2022. Si l'affluence globale est en légère baisse (77 mille contre 80 mille en 2019), les sites de glisse ont connu une hausse de près de 11% par rapport à 2019. A l'inverse, la Maison du Père Noël, jauge oblige, n'a pas été aussi populaire qu'avant.

La patinoire et le parcours de ski font carton plein

La patinoire de la place Corbis et le parcours de ski de la place d'armes sont les grands gagnants de ce Mois Givré 2021 avec respectivement 8 342 et 4 117 entrées, et même si les luges du marché des Vosges stagnent (3 270 entrées), le bilan, avec 15 529 tickets est plus que positif, représentant une hausse de fréquentation de 10,77% par rapport à 2019. Succès aussi pour l'ensemble des autres animations avec une prime pour le petit train de Givrou qui a quasiment doublé son nombre de voyageurs, près de 800. Hausse également des visites guidées, des contes ou encore des jeux concours comme la Lettre au Père Noël.

Un meilleur cru que 2019 pour les commerçants

Ce Mois Givré a également comblé les commerçants "C'est une meilleure édition qu'en 2019, les gens ont plus répondu présent" se félicite Fabrice qui tient le chalet des délices, sur le Pont Carnot, qui a vu ses gaufres et churros partir comme des petits pains. Les commerçants qui ont d'ailleurs acheté 1 300 tickets d'animations à la ville, offerts ensuite à leurs clients, soit 3 fois plus que d'habitude. Seule baisse relative, la Maison du Père Noël (près de moins 16%), mais ce recul s'explique par l'obligation du pass et à l'absence d'ateliers cette année. Enfin, les musées de Belfort ont enregistré une baisse d'affluence de près de 40%, mais le phénomène est national précise la ville.

Amel Bent déchante sous la pluie

On retiendra enfin que les temps forts ont attiré moins de monde cette année. Le spectacle de Brian Joubert sur la glace s'est déroulé sous la pluie, mais surtout le concert d'inauguration d'Amel Bent. Sous un véritable déluge, l'artiste a quand même fait chanter environ 3 mille personnes. C'est certes 2 mille de moins qu'en 2019 avec Slimane et Vita, mais vu les conditions climatiques, c'est presque un exploit ! La municipalité travaille déjà à l'organisation du Mois Givré 2022 qui se tiendra du samedi 3 décembre au dimanche 1er janvier 2023, avec la mise en lumières des illuminations prévue le 26 novembre. Des illuminations qui ont connu un immense succès selon les retours reçus par la mairie.