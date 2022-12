Mois givré : quel dispositif de sécurité pour le concert de Kendji Girac à Belfort ?

Kendji Girac en plein centre-ville de Belfort, samedi) après-midi. Le concert d'ouverture du Mois Givré aura lieu comme chaque année devant l'Hôtel de ville, à 17h. Une représentation d'une demi-heure, qui demande des jours d'organisation, notamment en termes de sécurité. L'affluence risque d'être énorme sur la Place d'Armes.

8 900 personnes maximum

Il y aura des contrôles à l'entrée de la Place d'Armes. Six points d'accès, sur les rues Metzger, Lecourbe, rue du Quai, des Nouvelles, de la Porte de France, et Place de l'arsenal. Les spectateurs seront fouillés et comptés, pour respecter une jauge de 8 900 personnes maximum. La mairie en attend plutôt 6 000, comme l'année dernière pour Amel Bent.

Les moyens humains seront pratiquement les mêmes que l'année passée : une quarantaine de personnes, issues de la sécurité privée, des médiateurs de la ville, des policiers municipaux et nationaux. À ces agents s'ajoutent sept militaires sentinelle en patrouille.

Bars et restaurants vont rentrer leurs terrasses, pour faire de la place et éviter les débordements. Concernant les animations du Mois givré, tout ce qui est devant la scène et sur les côtés sera retiré. Il ne restera que les grosses structures, trop compliquées à remballer. À savoir, le petit train, la petite roue, le chalet et la terrasse du père noël.