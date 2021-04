Moizbat', un groupe de musiques traditionnelles en résidence au Sans Réserve à Périgueux

Christophe joue de l'accordéon diatonique, de la guitare, et chante en occitan. Alain est à la batterie, Paul à la contrebasse et Thomas au saxophone. Depuis 2016, Moizbat' sillonne le pays pour donner des concerts ou animer des bals. "On reprend de la musique traditionnelle occitane, de Dordogne et du Périgord, qu'on réarrange et réactualise avec nos différents parcours à tous les quatre", explique Christophe. Avec la crise du Covid le groupe ne peut plus rencontrer son public. Le Sans Réserve à Périgueux met donc à disposition sa salle de concert, pour permettre aux groupes comme Moizbat' de poursuivre les répétitions. Les quatre musiciens sont en résidence du 12 au 14 avril.

Un album en septembre

Les Moizbat' ont décidé de mettre à profit ce temps passé loin des scènes pour réaliser leur premier album, Libertat. Presque achevé, il devrait sortir courant septembre. "C'est chouette de répéter, de se retrouver, mais c'est vrai que le plus important dans notre métier c'est le moment où on partage avec le public", sourit Thomas. En attendant la sortie, le groupe devrait retrouver le chemin des concerts dès ce été, une dizaine de dates sont dores et déjà programmées.