Molières : le Poitevin Yannick Jaulin nommé dans la catégorie "Seul en scène"

Le Poitevin Yannick Jaulin a été nommé dimanche 17 mai dans la catégorie "seul en scène" des Molières 2020, pour son spectacle "Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour". Cette pièce "développe une histoire de la domination linguistique en plaidoyer pour les langues minoritaires", décrit-il sur son site personnel. C'est sa première nomination dans le cadre de la prestigieuse cérémonie qui récompense le théâtre français. A cause de la pandémie de coronavirus, elle se tiendra le 23 juin à huis clos.

Le créateur du Nombril du monde

Yannick Jaulin est notamment connu dans le Poitou grâce à son invention, Le Nombril du monde. En 1990, quatre ans après avoir découvert la commune de Pougne-Hérisson (Deux-Sèvres) il y installe une "biennale iconoclaste tournée autour d'une joyeuse légende ombilicole", ainsi qu'il le décrit lui-même sur son site Internet. C'est toujours dans cette commune qu'il organise des stages et cycles de formation.

L'acteur, auteur et conteur dit être "un porte-parole dont le travail se situe à la croisée du réel, des imaginaires et du merveilleux, du documentaire et de la fiction. Il mêle à la littérature orale, l’écriture née de collectages, la conjonction des mythes et des thèmes contemporains et l’hybridation des disciplines – conte, théâtre, musique, arts de la rue et arts visuels." Il publie régulièrement des livres pour enfants, comme "La Papote", "Coline ou les couleurs du temps", "La Cheneuille", etc.