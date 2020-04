Mon cahier de confiné : un cahier de vacances pour mieux connaître les Ardennes

La Communauté de Communes et l’Office d’animation des Crêtes Préardennaises ont crée "Mon cahier du confiné", un livret de jeux pour les enfants afin de mieux connaître le territoire des Ardennes. De quoi les occuper en cette période de confinement et de vacances scolaires.

L'enjeu est double en ce moment : occuper les enfants pendant le confinement et les amuser aussi car ce sont les vacances scolaires. C'est pour ça que la Communauté de communes et l'Office d'animation des Crêtes Préardennaises ont eu l'idée de ce "cahier du confiné".

Un livret de jeux publié chaque semaine durant toute la période du confinement et qui permet aux plus jeunes, d'apprendre et d'en savoir plus sur le territoire des communes rurales des crêtes.

Un jeu pour chaque jour de la semaine

C'est le principe de ce cahier du confiné. Au fil des pages, les enfants peuvent suivre les aventures de trois personnages (Renaud, Alexandra et Florent) qui partent à la découverte des Ardennes et des lieux touristiques du département comme le parc accrobranche ou cette semaine (du 20 avril au 26 avril 2020), le Domaine de Vendresse.

Dans ce cahier du confiné, vous trouverez des rébus, des mots mêlés, des mots fléchés et des mots inversés. Egalement des jeux de l'oie et des labyrinthes. L'idée c'est surtout de pouvoir partager avec toute la famille.

Tous les numéros de "Mon cahier de confiné" sont téléchargeables via le site internet des Crêtes Préardennaises.