"Mon chien est heureux ici" : Limoges, 10ème ville de France où il fait bon vivre pour les chiens

Limoges, une ville qui a du chien ! La ville se retrouve 10ème du classement des villes de plus de 100 000 habitants où il fait bon vivre avec son chien. Dans son classement, le magazine 30 Millions d’amis fait même remonter la ville de Limoges de 8 places par rapport à l'année dernière.

Une délégué à l'animal en ville

Les critères sont multiples : l'accessibilité aux espaces verts, la propreté avec des équipements comme les sacs à crotte, la sensibilisation et engagement de la ville ou encore la médiation, comme la présence d'un délégué à l'animal en ville.

A Limoges, il s'agit de Valérie Anne Tréhet, élue en charge du bien être animal depuis l'année dernière. Elle est très satisfaite de ce classement surtout que la ville a gagné huit places en un an.

"Les parcs et les distributeurs de sac à crottes étaient déjà mis en place bien avant que j'arrive. Maintenant, le fait d'avoir rénové les bords de Vienne permet aux propriétaires de chiens de pouvoir se promener dans un cadre assez agréable avec les arbres, l'eau... En résumé, un petit peu plus de bien-être pour pouvoir se promener tranquillement avec son animal. Après, il y a encore du travail. On est 10ᵉ, on n'est pas 1er, donc le but, c'est de dépasser Lille" explique-t-elle en rigolant.

La ville de Limoges a gagné 8 places en 1 an sur le classement de 30 millions d'amis. © Radio France - Philippine Thibaudault

"Quand je le promène, c'est lui le patron"

Au parc Victor Thuillat, Monique est tout à fait satisfaite des efforts de la ville. Désormais, elle promène son chien Dino trois fois par jour. "Quand je le promène, c'est lui le patron. C'est moi qui suis. Il est heureux ici. Effectivement, c'est un lieu qui est bien agréable quand même. Il y a tout ce qu'il faut" se réjouit la retraité.

"Il y a une époque, la ville ne voulait plus du tout de chien dans le parc, même tenu en laisse, rien du tout. Mais après, beaucoup de gens ont rouspété, et désormais, les chiens en laisse sont à nouveau tolérés" raconte Monique.

Une centaine de distributeurs de sac à crottes sont déployés dans la ville. © Radio France - Philippine Thibaudault

Monique rappelle qu'un panneau devant le parc incite les propriétaires des chiens à ramasser leurs crottes. "Dans l'ensemble, les maîtres sont tous responsables. Il n'y a pas de problème, mais il y a des endroits où ce n'est pas pareil. Si tout le monde respectait tout, mais ça serait magnifique" rêve cette amoureuse des chiens.