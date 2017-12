Bretagne, France

Buhez pemdez ar strollad

Lakaat war-wel pleustradegoù hag abadennoù ar strollad amatourien, setu pal Maud Calvet ha Joachim Bouyjou. Penaos e vez krouet un arvest dañs ? Ar wech kentañ eo d'ur film diskouez 'pezh a c'hoarvez a-dreñv ar ridoz.

Buhez ar c'helc'h a vez gwelet er film - Baptiste Caraes, dañser e c'helc'h

"Mon costume glazik", setu anv ur film a zo war sevel, o kontañ buhez kelc'h-keltieg Eostiged ar Stangala. Ar strollad dañserien amatourien n'eus dibabet ijinañ arvesterioù poblek, o veskañ an dañs a-vremañ hag an hengoun. Maud Calvet ha Joachim Bouyjou a zo e penn ar raktres, hi o vezañ dizoloet an Eostiged daou vloaz 'zo. N'eo ket un teul-film a zo kinniget amañ met ur wir soubidigezh 'barzh buhez pemdez kelc'h Kemper. Setu 'pezh a zispleg Baptiste Caraes deomp

Maud Calvet, sevenourez ar film - Maud Calvet, Joachim Bouyjou

Tu 'zo ober traoù dic'hortoz e Kerfeunteun - Baptiste Caraes, dañser er c'helc'h

E miz Gwengolo 2018 e tlefe "Mon costume glazik" bezañ skignet. Sikour ar raktres da vont pelloc'h a c'hellit ober o reiñ ur gwenneg dre ar savenn Kiss Kiss Bank Bank.