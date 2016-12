"Mon départ sera pour fin 2017" - Jean-Claude Marchet

Alors que l'heure du passage de relais approche, Jean-Claude Marchet, directeur des Bains Douches à Lignières-en-Berry, dresse le bilan de son année musicale...

2016 aura été marquée par les 25 ans du festival l'Air du Temps. 2017 sera, elle, l'année de la transition. Jean-Claude Marchet a prévenu, il laisse les clés des Bains Douches l'an prochain.

En attendant, il mène donc de front la programmation 2017 et la recherche d'un ou une successeur...

"Le programme se fait toute l'année. Nous recevons une vingtaine de disques par semaine, sans compter les dossiers qui arrivent par mails. Ensuite, il faut voir les artistes sur scènes, cela fait beaucoup de déplacements" détaille le directeur qui explique fonctionner avec une programmation trimestrielle pour garder de la souplesse et pouvoir programmer rapidement "un artiste coup de cœur".

Un(e) remplaçante pour début 2018

"Les Bains Douches sont labellisés par le Ministère de la Culture. Il y a donc un jury qui devra choisir parmi les candidat(e)s la bonne personne. Mon départ ne devrait donc pas avoir lieu avant fin 2017 début 2018, qui sera d'ailleurs une année très particulière. Ce sera les 40 ans du site..."

Quant au recrutement du nouveau directeur ou de la nouvelle directrice, il devra se faire selon un processus précis avec un cahier des charges d'ores et déjà établis. " Il faudra que la personne soit à la fois en capacité de gérer le lieu, de mettre en place une programmation avec une certaine esthétique, et puis qu'elle soit aussi en capacité de travailler et vivre en milieu rurale, dans une commune de moins de 1500 habitants."

Jean-Claude Marchet promet qu'il n'interviendra en rien dans la programmation des Bains Douches et qu'il se consacrera à sa vie de jeune retraité : " Je pense ne vraiment pas m'ennuyer. Je vais lire, faire du vélo, et évidemment continuer à m'intéresser à la musique et à la culture, j'irai voir davantage de spectacles... et puis j'aimerais continuer un peu mon activité de conseiller artistique".