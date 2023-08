"Mon dernier espace de liberté" : l'aérodrome Toulouse-Lasbordes à Balma fédère les férus d'aviation légère

À la découverte d'une institution de la région toulousaine. À quelques kilomètres de la ville rose, à Balma, l'aérodrome Toulouse-Lasbordes, datant de 1933, réuni les passionnés d'aviation légère. Que ce soit à bord d'un petit avion ou d'un ULM, les plus curieux peuvent appréhender la discipline auprès des différents aéroclubs installés sur place.

"Un rêve de gosse"

S'envoyer en l'air, à seulement dix minutes de Toulouse. Sur le tarmac de l'aérodrome Toulouse-Lasbordes de Balma, les amoureux de l'aviation se rencontrent et volent. D'autres sont là pour apprendre les rudiments du pilotage, à l'instar de Stéphane : "C'est très exigeant. Il y a beaucoup de choses à connaître, beaucoup de réglementation. Même une fois que l'on est dans le cockpit, il y a énormément de choses à gérer, entre les paramètres de l'avion et l'altitude".

Ce dimanche, c'est Patrick qui le prend sous son aile pour son huitième vol d'instruction. Une session sur les vols lents entre Lavaur et Saint-Sulpice. Le professeur bénévole, maintenant à la retraite a commencé sa carrière dans l'armée de l'air avant de la terminer au sein de l'entreprise Airbus. Une passion qui l'agrippe toujours.

Stéphane et Patrick sont montés à bord d'un modèle DR400 © Radio France - Hugo Deschamps

Natif de Toulouse, Stéphane, 35 ans, travaillant dans l'aéronautique, veut épouser son rêve de gosse : "Quand j'étais gamin, j'habitais pas loin, juste au-dessus de la Cité de l'Espace. J'ai toujours vu les avions passer. C'est un vieux rêve que j'essaye de commencer à réaliser aujourd'hui" raconte-t-il.

Si l'aérodrome séduit autant, c'est aussi pour sa proximité avec des spots magnifiques à observer. Pour Americo, qui a commencé a voler il y a plus de 20 ans dans les Antilles, "Lasbordes, c'est vraiment un poumon vert. On a Auch à 45 minutes, et sinon bien sûr les Pyrénées. Dans notre région, on a des richesses qui méritent d'être vues du ciel" explique le passionné, aujourd'hui instructeur à l'aéroclub de Toulouse Midi Pyrénées.

Pour d'autres pilotes, le site peut faire office d'étape. C'est le cas de Joël, qui arrive de la région parisienne aux manettes de son Cessna 172, un vieil avion construit il y a une trentaine d'années : "Je suis venu voir des amis qui habitent à Lauzerville. On en profite pour faire un petit vol touristique vers les châteaux du Pays cathare, et c'est plus sympa de venir en avion plutôt qu'en train".

Chaque club possède son hangar avec ses différents modèles d'avions © Radio France - Hugo Deschamps

"Le plaisir de piloter, de voir le paysage d'en haut"

Quand on goûte à l'aviation, difficile de s'en détacher. Pour Hubert, 76 ans, cela fait maintenant plus de 30 ans qu'il vole en ULM. Des appareils plus légers et moins puissants que les avions utilisés en aéroclub. Adhérent au club de Toulouse Midi Pyrénées, il a à cœur de partager sa fibre pour l'aviation, et d'embarquer des passagers à ses côtés. Malgré des centaines d'heures de vol à son actif, il garde toujours le même émerveillement lorsqu'il flâne dans les airs.

Avant le décollage, Hubert veille à remplir le réservoir d'essence. © Radio France - Hugo Deschamps