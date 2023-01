"Mon grand-père était un grand timide", Laurent de Funès invité de France Bleu Provence

France Bleu Provence : Vous êtes surpris par cet enthousiasme, cet engouement intact pour votre grand père ?

ⓘ Publicité

Laurent de Funès : "Oui et non. Aujourd'hui, je ne suis plus surpris. Au début, oui, je l'étais, on se dit : "mais il se passe quoi ?", c'est étonnant de voir ça au fil des années. Ça m'arrive de temps en temps de regarder des passages, et je rigole toujours énormément, donc je me dis que ça ne s'use pas. Ce sont des gags "pas très compliqués", à la Charlie Chaplin, qui arrivent très vite. Donc on comprend tout de suite ce qu'il veut dire et il n'y a pas à se torturer l'esprit.

Et puis finalement, non, parce que lorsqu'on voit son jeu au feeling, moi, comme je regarde un film, ça m'arrive de temps en temps de regarder des passages futurs. Effectivement, je rigole toujours énormément, donc je me dis que ça ne suffit pas, évidemment. Et puis surtout, comme ça, c'est du rire. Puis c'est pas compliqué dans le sens où c'est ce sont des gags un peu à la Charlie Chaplin qui arrivent très très vite. Donc on comprend tout de suite ce qui veut dire et il n'y a pas se torturer l'esprit.

France Bleu Provence : Louis de Funès, c'est bien sûr aussi "Le Gendarme de Saint-Tropez", une fierté pour nous en Provence. C'est vraiment ça qui a lancé sa carrière ?

Laurent de Funès : Absolument. C'est vraiment à partir de là que c'est parti. Ce "Gendarme" a été finalement le début de cette grande réussite dans la vie. Avant, il y avait déjà beaucoup de belles choses. Mais on a remarqué le Gendarme parce que ça s'attaquait aussi à un mythe, le gendarme, qui était quelqu'un qu'on n'aimait pas trop on va dire (rire) !

France Bleu Provence : Ce qui est frappant aussi, c'est le contraste entre l'acteur et la personne Louis de Funès. On a coutume d'entendre que c'était un grand timide. Il était comment dans la vie de tous les jours votre grand-père ?

Laurent de Funès : "Je confirme, c'était un grand timide. Je vois très bien d'où vient ce contraste en fait. Quand vous avez une superproduction sur les épaules, que vous êtes en tournage, que tout repose sur vous, qu'il faut que tout le monde fasse bien son travail, c'est un travail éreintant. Il y a donc une certaine austérité qui se fait dans la journée. Mais en dehors de ça, non. C'était quelqu'un tout à fait normal, avec une quand même, une timidité, une réserve interne qui était évidente. Quand on le voyait, il y avait toujours cinq minutes de flottement... Ce sont les gens timides qui sont comme ça. Mais après, c'était tout à fait normal, il n' y avait plus ce stress qu'il avait forcément au boulot."

L'interview est à réécouter en podcast.