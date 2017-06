Moncontour : "le village préféré des français" sera-t-il encore breton?

La petite citée de caractère dans les Côtes d’Armor a été sélectionnée par l’émission Le Village Préféré des Français pour représenter la Bretagne ce soir sur France 2. Après Ploumana'ch et Rochefort-en-Terre, Moncontour sera-t-il le troisième vainqueur breton de l'émission?

La pression monte à quelques heures du début de l'émission dans ce village médiéval qui fait déjà partie des "plus beaux villages de France". Un peu partout, dans la petite cité de caractère, on voit des affichettes "Soutenez Moncontour en votant lors de l’émission".

Sur la porte de la mairie de Moncontour... © Radio France - Johan Moison

La pression monte dans le village comme l'a constaté Johan Moison Copier

Je dis à tous mes clients de voter pour qu'on gagne!

"On téléphone partout, tout le monde est motivé! Je dis à tous mes clients de voter pour nous, on fait de la pub comme on peut", explique Mireille dans son salon de coiffure. "Les réseaux sociaux fonctionnent, on en parle à nos clients, on pense qu'on peut gagner parce que nous avons tous les atouts mais il y a de très beaux villages dans d'autres région aussi", ajoute Julie dans sa boutique atelier située un peu plus bas dans la rue. Julie apparaitra dans le clip de présentation de Moncontour ce soir dans l'émission : "je serai le fil rouge avec l'ambassadrice du village Danièle Evenou". L'actrice a d'ailleurs été coiffée par Mireille!

Danièle Evenou ambassadrice de Moncontour... coiffée par la coiffeuse du village!

Mireille, la coiffeuse, nous raconte sa rencontre avec Danièle Evenou qui sera ce soir l'ambassadrice de Moncontour Copier

L’émission sera retransmise en direct ce soir sur écran géant sur la place de Penthièvre à Moncontour avec des animations dès 20h. Un duplex avec Stéphane Bern est également prévu. Attention par rapport aux autres années, le vote aura lieu uniquement pendant l'émission!