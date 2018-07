Mondial 2018 : avant la finale France/ Croatie, le pronostic des footballeurs périgourdins

Par Antoine Balandra, France Bleu Périgord

Avant la finale France-Croatie, deux footballeurs du Périgord, un attaquant de Bergerac et le gardien de but de Trélissac font leurs pronostics pour la finale du mondial 2018 en Russie. Et ils penchent bien sûr... pour les Bleus !