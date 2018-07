Rouen, France

La Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie mettent en place une Fan Zone, pour la retransmission de la Finale de la Coupe du Monde, France-Croatie, ce dimanche 15 juillet à 17h. L’écran géant de 62 m2 sera installé sur l’esplanade Saint-Gervais.

L’enceinte, ouverte au public dès 15h45, aura une capacité d’accueil de plusieurs milliers de personnes. La ville n'en est pas à son premier coup d'essai sur l'esplanade, entre les concerts et la foire Saint-Romain, et promet de très bonnes conditions de sécurité.

Accéder à la fan zone

L’affluence attendue dans le centre-ville de Rouen en cette journée événement doit inciter les habitants à privilégier les modes de déplacements doux y compris pour se rendre sur le site de la Fan Zone.

A pieds

Quoi de mieux qu’une balade estivale en bord de seine pour se rendre tranquillement et à coup sûr à l’heure sur le site de la Fan Zone.

A vélo

Comme pour la Foire de Rouen, des parkings à vélos seront accessibles à proximité du Pont Flaubert.

En transports en commun

Avant 18h, le réseau Astuce fonctionnera comme un dimanche classique de vacances scolaires. Pour des raisons de sécurité et d’ordre public, l’ensemble des lignes de transports en commun (Metro, Bus, Teor) traversant le centre-ville de Rouen ou desservant le site de la Fan Zone seront interrompues dès 18h et jusqu’au lundi 16 Juillet.

En voiture

Si vous deviez néanmoins vous rendre vers le site avec votre véhicule, ayez le réflexe du co-voiturage et privilégiez un stationnement sur les parkings gratuits situés sur la rive gauche de la Seine au niveau des Hangars 105-106-107 et 108. La Fan Zone sera alors accessible en à peine 10 minutes de marche en empruntant le pont Flaubert.

Sur le site de la fan zone

En renfort des forces de l’ordre et des équipes de secours, des agents de sécurité assureront le bon déroulement de la manifestation. Un contrôle de sécurité sera mis en place aux entrées de la Fan Zone. Alcool et bouteilles en verre y seront notamment interdits tout comme les objets pouvant servir de projectiles (parasol, fauteuil pliable…).

La météo s’annonçant chaude et ensoleillée, il est conseillé aux spectateurs de se munir de bouteilles d’eau en plastique et de s’hydrater un maximum. Pour le confort de tous, quelques food-trucks, buvettes et sanitaires seront installés à l’intérieur de l’enceinte.

Après le match

Le flux de piétons et de véhicules susceptibles de se diriger vers le centre-ville de Rouen sera significatif. En conséquence, pour des raisons de sécurité et en accord avec les services de la police nationale, aucun service de transports en commun ne sera assuré et certaines voies seront interdites à la circulation pour permettre la sortie des piétons dans les meilleures conditions.

Il est également nécessaire d’informer les automobilistes qui se seraient stationnés dans les parkings du centre-ville de Rouen rive droite, que leur sortie de véhicule pourrait ne pas être garantie à partir de 18h30 et jusqu’à 1h du matin (en cas de victoire de la France notamment).

Le parking du Mont Riboudet sera ouvert mais la sortie des véhicules à l’issue du match sera probablement très compliqué.