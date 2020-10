Mondial 2023 de rugby : la proximité joue en faveur de Tours pour l'accueil d'une équipe selon Bernard Laporte

Premier déplacement à Tours pour Bernard Laporte depuis sa réélection samedi. Le président de la fédération française de rugby connaîtra donc les joies d'une coupe du monde à domicile en 2023. Sa venue à Tours ce lundi est en lien avec cet événement puisque le train de la coupe du monde a fait étape toute la journée en gare de Tours. La ville de Tours est candidate pour servir de camp de base à une délégation de ce mondial organisé en France. Plus de quatre millions d'euros seront nécessaires pour l'aménagement de structures. La ville de Tours a décidé d'en investir dans un premier temps plus de la moitié pour refaire notamment les terrains et les vestiaires de l'US Tours à la Chambrerie à Tours-nord explique l'adjoint chargé des sports Eric Thomas : "la consultation des entreprises vient d'être lancée, il y a une première tranche de 2,5 millions sur laquelle la ville s'engage aujourd'hui, cela permettra à l'US Tours de conserver ensuite ce formidable héritage de cette coupe du monde de rugby, c'est une véritable opportunité qui ne refuse pas. En tout nous sommes sur 4,5 millions d'euros". - Eric Thomas -

A Tours, les conditions sont réunies pour héberger une équipe le temps du tournoi - Bernard Laporte -

Bernard Laporte qui se réjouit de voir le nombre de licenciés repartir à la hausse en France (+4,75%) estime que la ville de Tours a une véritable chance d'être retenue pour servir de camp de base à une délégation étrangère : "Il y a à Tours les conditions requises puisque la ville remplie le cahier des charges, la proximité de Paris, Nantes ou Bordeaux joue en faveur de Tours, les équipes, on le sait, veulent ne pas être loin des stades. J'ai été entraîneur de l'équipe de France durant huit ans, c'est quelque chose que l'on regardait avec attention"

Pour le moment rien n'est acquis, plus de 80 villes ont postulé, un premier tri sera fait pour en garder une cinquantaine. La ville de Tours connaîtra son sort un an avant la coupe du monde, c'est à dire en 2022.