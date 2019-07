Mondial Air Ballons 2019 : horaires, accès et informations pratiques

Le Grand Est Mondial Air Ballons 2019 s'installe à l'aérodrome de Chambley en Lorraine du vendredi 26 juillet au dimanche 4 août. Retrouvez les informations pratiques pour accéder au site ainsi que les horaires et le programme des animations.

Chambley-Bussières, France

Pour sa 30e édition, le Grand Est Mondial Air Ballons investit l'aérodrome de Chambley (Meurthe-et-Moselle). Tous les deux ans, l'ancienne base aérienne devient le théâtre du plus grand rassemblement au monde de montgolfières. Le tout sous la houlette de Pilâtre de Rozier Organisation, présent toute l'année sur le site.

A Ballonville, le point d'orgue des journées ce sont les deux envols de montgolfières le matin et le soir. Mais aussi des événement incontournables, comme la grande ligne ou la messe à la chapelle de la base. A découvrir aussi cette année : une exposition sur les 30 ans ou les vols quotidiens de la patrouille anniversaire

Les accès au site

Le site est situé à une quarantaine de kilomètres de Metz et une soixantaine de kilomètres de Nancy. Il est à l'intersection du CD 901 et RD 952 entre Pont-à-Mousson, Gorze, Mars la Tour et Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Pour y accéder, le plus simple est de rentrer les coordonnées GPS 49.025N 05.865E.

Plan d'accès au site du Grand Est Mondial Air Ballons 2019 - GEMAB

Programme des animations

Le vendredi 26 juillet, le site ouvre ses portes à 16h jusqu'à minuit. Les autres journées, l'ouverture au public est à 5h du matin jusqu'à minuit.

Il y a plus de 50 animations au programme sur le village Ballonville public : un village des sports, le pavillon du futur, les hangars aéronautiques de l'aérodrome à visiter, ou encore des vols de doudous en mini-montgolfière.

Tout le programme est à retrouver ici

Les envols de masse de montgolfières ont lieu deux fois par jour à 6h15 et 18h30. Avant chaque envol, les pilotes proposent une parade en musique, où ils brandissent les drapeaux de leur pays.

Si jamais les envols sont annulés, comme cela arrive quelquefois en raison des conditions météo, les pilotes vous proposent d'écouter le chant des brûleurs en musique, avec les nacelles alignées au sol.

Des événements chaque jour

Voici par date les différents événements

Vendredi 26 juillet : 21h30 - Soirée astronomie

: 21h30 - Soirée astronomie Samedi 27 juillet : 21h30 - Soirée mini-montgolfières

: 21h30 - Soirée mini-montgolfières Dimanche 28 juillet : 6h15 - La Grande Ligne

11h - Messe des nations à la chapelle de la base

21h 30 - Soirée mini-montgolfières

Lundi 29 juillet : 18h30 - Challenge de la relève

18h30 Challenge de la relève Mardi 30 juillet : 21h30 - Soirée mini-montgolfières

21h30 - Soirée mini-montgolfières Mercredi 31 juillet : 21h30 - Ligne de nuit

21h30 - Ligne de nuit Jeudi 1er août : 6h15 - Envol de masse des montgolfières "Vol des drapeaux"

6h15 - Envol de masse des montgolfières "Vol des drapeaux" Vendredi 2 août : 21h30 - Soirée astronomie

: 21h30 - Soirée astronomie Samedi 3 août : 21h30 - Soirée mini-montgolfières

21h30 - Soirée mini-montgolfières Dimanche 4 août : 11h - Messe de la fraternité