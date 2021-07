Mondial Air Ballons 2021 : horaires, accès et infos pratiques

L'édition 2021 du Mondial Air Ballons, c'est du 23 juillet au 1er août à l'aérodrome de Chambley. Une édition marquée par la pandémie de Covid-19, qui pourra se tenir malgré tout, sans jauge de spectateurs mais avec un pass sanitaire. Retrouvez ici toutes les infos pour vous y rendre et en profiter au mieux.

Le #GEMAB21 en bref

Outre les traditionnels envols du matin et du soir - 19 sont prévus si la météo le permet, et les baptêmes de l'air, on dénombre cette année plus de 50 animations (fabrication de fusées et de mini-montgolfières, simulateurs de vols, visite du ventre d'un ballon, expos...) ainsi que des nocturnes et de quoi se restaurer sur place. Les parkings sont toujours gratuits et passent de 17 à 30 hectares, avec un nouveau parking ouest.

Les horaires des envols

Les envols de masse, comme chaque année, sont prévus le matin à 6h15 et le soir à 18h30. Pour l'envol du soir, prévoyez large : cette année, en plus des embouteillages, il faudra prévoir le temps de présenter son pass sanitaire à la sortie du parking. Le record du monde de 456 ballons ne sera pas battu cette année, trop de pilotes étrangers ayant dû renoncer à leur venue à cause du Covid.

Les animations

Plus de 50 animations sont également annoncées : simulateurs de vols, village du tourisme et des sports, fabrication de fusées de mini-montgolfières, visite du "ventre" d'un ballon, vol des doudous... Le soir, après l'envol de masse, vous pouvez aussi assister gratuitement aux nocturnes : gonflement de nuit des montgolfières, astronomie... Enfin, vous pouvez bien sûr réserver votre baptême de l'air en ULM, hélicoptère, avion, montgolfière, voile souple et planeur, de 10h à 18h. Vous trouverez également sur place de quoi vous restaurer.

Consignes sanitaires

Le port du masque est conseillé, et obligatoire en cas de regroupement de personnes. L'événement n'est pas soumis à une jauge, mais au pass sanitaire : il faudra être soit vacciné, avec deux doses, depuis plus de deux semaines, soit pouvoir justifier d'une infection au Covid datant de plus de deux semaines et de moins de six mois, soit être en possession d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h. Ce pass vous sera demandé à la sortie du parking.

Itinéraires et parkings

Le site est situé à une quarantaine de kilomètres de Metz et une soixantaine de kilomètres de Nancy. Il est à l'intersection du CD 901 et RD 952 entre Pont-à-Mousson, Gorze, Mars la Tour et Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Pour y accéder, le plus simple est de rentrer les coordonnées GPS 49.025N 05.865E. A noter que cette année, deux parkings gratuits, à l'est et à l'ouest sont à votre disposition, de 30 hectares en tout, contre 17 lors de la précédente édition.

