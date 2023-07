Mondial Air Ballons 2023 : horaires, accès et infos pratiques

Le Grand Est Mondial Air Ballon réunit chaque année plus de 3.000 pilotes

L'édition 2023 du Grand-Est Mondial Air Ballons débutera le vendredi 21 juillet, jusqu'au dimanche 30 juillet à l'aérodrome de Chambley (Meurthe-et-Moselle). Une 18e édition avec un slogan fédérateur : "ce qui nous rassemble". Comme pour les précédentes éditions : deux vols sont prévus chaque matin et chaque soir, à 6h30 et 18h30. L'évènement rassemble chaque année 500.000 visiteurs.

Le GEMAB 2023 en bref

200 volontaires

3.000 pilotes et membres d'équipages de plus de 60 nations différentes

2 vols quotidiens pendant les 10 jours (selon la météo) et des nocturnes

19 envolées de masse en moyenne à chaque édition

Des baptêmes de l'air (ballons, ulm, planneurs...)

Plus de 50 animations au sol pour les visiteurs (musée, vols virtuels, mini-montgolfières, visite du ventre d'un ballon, exposition…).

Les horaires du GEMAB

Les décollages de masse, comme chaque année, sont prévus le matin à partir 6h30 et le soir à 18h30. Pourquoi pas dans la journée ? Parce que les ballons doivent voler dans une atmosphère stable avec des vents inférieurs à 10 nœuds (18 km/h) et sur une manifestation comme le GEMAB à moins de 5 nœuds. Ce qui est impossible en pleine journée l’été.

Les différentes animations, dans le ciel et au sol, se déroulent tout au long de la journée. Les horaires précis sont à consulter ici .

Accès au GEMAB

Le site est situé à une quarantaine de kilomètres de Metz et une soixantaine de kilomètres de Nancy. Il est à l'intersection du CD 901 et RD 952 entre Pont-à-Mousson, Gorze, Mars la Tour et Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Où se garer au GEMAB ?

Le site de Chambley dispose de deux parkings GRATUITS (un situé à l’ouest et un autre situé à l’est des installations). Il existe également un accès PMR à ces parkings (fléchés aux alentours de l’Aérodrome et aisément accessible si votre véhicule est muni du macaron « stationnement handicapé »).

Attention au risque d’affluence sur les routes d’accès.

Le plan du site GEMAB 2023 - DR

