Bretagne, France

Ce sont les 16 meilleures équipes du monde qui sont arrivées en Bretagne pour s'affronter dans cette compétition. Jusqu'au 24 août, les matches du mondial de foot féminin des moins de 20 ans se déroulent dans quatre villes : Concarneau, Dinan-Léhon, Saint-Malo et Vannes.

Comment assister aux matches ?

Chaque stade accueille deux matches par jour : les billets donnent accès à l'ensemble, pour des tarifs compris entre 10 et 20 euros pour les matches de poules. Les tarifs vont progressivement grimper jusqu'à 30 euros pour les demi-finale et finale se déroulant à Vannes.

Pour ceux qui ne veulent rien louper de la compétition, il est possible d'acheter des packs donnant accès à toutes les rencontres se déroulant dans une ville, pour des sommes allant de 86 euros à 150 euros, selon le nombre de matches.

Pour acheter vos billets, vous pouvez passer par le site de la FIFA ou vous rendre directement aux guichets des stades Guy-Piriou à Concarneau, du Clos Gastel à Dinan-Léhon, de Marville à Saint-Malo ou de la Rabine à Vannes, avant la première rencontre prévue chaque jour. Les billetteries ouvriront deux heures avant, et même trois heures à Vannes.

Le calendrier des rencontres

Les matches de poule se déroulent dans les quatre stades du 5 au 13 août.

Dimanche 5 août :

A Dinan-Léhon : Mexique - Brésil à 13h30 et Angleterre - Corée du Nord à 16h30

A Vannes : Pays-Bas - Nouvelle-Zélande à 16h30 et France - Ghana à 19h30

-----

Lundi 6 août :

A Concarneau : Paraguay - Espagne à 16h30 et Etats-Unis - Japon à 19h30

A Saint-Malo : Allemagne - Nigéria à 13h30 et Haïti - Chine à 16h30

-----

Mercredi 8 août :

A Dinan-Léhon : Brésil - Angleterre à 13h30 et Corée du Nord - Mexique à 16h30

A Vannes : Ghana - Pays-Bas à 16h30 et France - Nouvelle-Zélande à 19h30

-----

Jeudi 9 août :

A Concarneau : Espagne - Japon à 16h30 et Etats-Unis - Paraguay à 19h30

A Saint-Malo : Allemagne - Chine à 13h30 et Haïti - Nigéria à 16h30

-----

Dimanche 12 août :

A Concarneau : Brésil - Corée du Nord à 13h30 et Ghana - Nouvelle-Zélande à 16h30

A Saint-Malo : Angleterre - Mexique à 13h30 et France - Pays-Bas à 16h30

-----

Lundi 13 août :

A Dinan-Léhon : Espagne - Etats-Unis à 13h30 et Chine - Nigéria à 16h30

A Vannes : Japon - Paraguay à 13h30 et Allemagne - Haïti à 16h30

-----

Les quarts de finale se dérouleront les jeudi 16 et vendredi 17 août à Concarneau et Vannes, à 16 heures et 19h30. Les demi-finales se joueront à Vannes le lundi 20 août à des horaires identiques, de même que la finale et le match pour la troisième place le vendredi 24 août.

Des joueuses déjà dans l'élite

Elles ont beau avoir moins de 20 ans, les joueuses présentes sur le Mondial évoluent déjà à haut niveau. "Dans l'équipe anglaise que nous avons accueillie en pré-camp à Dinard, explique l'adjointe aux sports Christine Gracie-Guguen, toutes jouent déjà en première ligue aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne".

Qui dit haut-niveau sur le terrain signifie haut-niveau de sécurité. Pas question que des tactiques ou stratégies de jeu fuitent auprès des adversaires. A Dinard, les entrainements se font donc à huis-clos pour les allemandes et mexicaines qui se préparent au complexe sportif de la ville. Seuls les enfants qui s'inscrivent auprès de la ville pourront assister à un entrainement mercredi.