Mondial de hand : la plus grande fan zone est à Nantes

Nantes accueille 14 matchs du mondial de handball dont quatre de la France. Vous n'avez pas de billet ? Vous pouvez quand même profiter de l'ambiance à la fan zone, à la Beaujoire, elle aussi.

Nantes accueille 14 matchs du premier tour du mondial de handball dont quatre de l'équipe de France. Vous n'avez pas pu avoir de billets ? Et bien, pour profiter quand même de l'ambiance de l'événement, il y a la fan zone, au parc expo de la Beaujoire, au grand palais, juste à côté de la salle XXL où ont lieu les rencontres.

2.500 places pour ceux qui n'ont pas de billet

Cet espace d'animations, c'est le plus grand de France pour ce mondial : 6.500 mètres carrés, soit 8 terrains de handball. Jusqu'à 7.500 personnes peuvent y venir en même temps, mais en passant par deux entrées différentes. Il y a celle pour ceux qui ont un billet pour les matchs du jour, 5.000 places leurs sont réservés, l'autre est pour ceux qui n'ont pas de ticket, là, seulement 2.500 places.

En plus des écrans géants pour voir toutes les rencontres, il y a un terrain gonflable pour jouer, presque comme les champions, une garderie pour occuper les plus petits et des jeux vidéo pour les adolescents. En plus de ça, de quoi reprendre des forces : à manger et à boire avec des bars à thème, des bières, des crêpes... Et des concerts, s'il vous reste encore de la voix pour chanter après avoir encouragé votre équipe favorite !

Une autre option pour voir les matchs sur grand écran, c'est d'aller à Saint-Julien-de-Concelles. Le club de hand de la ville a installé sa fan zone à la salle Topaze. Elle ouvre à partir de samedi pour Norvège-Russie.