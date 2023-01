Mondiaux de ski alpin : quelles sont les animations pendant les compétitions à Courchevel et Méribel

Animations, concerts, podiums, cérémonies d'ouverture et fermeture (et un peu de compétitions sportives quand même) : ces championnats du monde de ski alpin promettent des moments de fête pour les familles et spectateurs venus spécialement à Courchevel et Méribel du 5 au 19 février. Les deux stations de Savoie seront encore plus animées, dans les villages, en bord de pistes ou en fan zone.

Des concerts tous les jours sur la Medal Plaza à Méribel

En après-ski de 16h30 à 19h30, la Medal Plaza sera le lieu à ne pas manquer. Située sur le front de neige de la Chaudanne à Méribel, elle accueillera des concerts pour ensuite faire place aux championnes et champions du jour qui viendront sur le podium pour recevoir leurs médailles.

Lundi 6 février - Ben l'Oncle Soul

Mardi 7 février - Le Big Ukulele Syndicate

Mercredi 8 février - Synaspon

Jeudi 9 février - Flavia Coelho

Vendredi 10 février - Chinese Man + Youthstar

Samedi 11 février - Vitalic

Dimanche 12 février - Deluxe

Mercredi 15 février - Pfel & Greem

Jeudi 16 février - L.E.J.

Vendredi 17 février - Danakil

Samedi 18 février - Feder

Buvette, musique et médailles

Durant les mondiaux de ski alpin, de nombreuses animations et rendez-vous festifs seront prévus pour rythmer le séjour des vacanciers et des spectateurs pendant 15 jours. La Chaudanne d'où partent les skieurs pour accéder aux remontées de Méribel, sera le centre névralgique des mondiaux de ski. Le village et les tribunes ouvriront 1h30 avant le début de l'épreuve. Sur place on trouvera des buvettes, espaces restauration, concerts, écrans géants, animateurs et spectacles vivants pour réchauffer l'ambiance. En soirée, la remise de médailles et le tirage au sort des dossards seront précédés d'un concert (voir ci-dessus).

Animations journée (sur le site de compétition) - Des déambulations artistiques, théâtre de rue, batoucada, groupes folkloriques, fanfare.

Des déambulations artistiques, théâtre de rue, batoucada, groupes folkloriques, fanfare. Au cœur des "villages spectateurs" à Méribel La Chaudanne et Courchevel Le Praz - Des petits déjeuners à thèmes et réveil en douceur (théâtre, yoga, danse, musique d'ambiance). Il faut aussi ajouter 13 concerts issus, de la scène locale, tous les jours d'ouverture du village (cinq jours à Courchevel et sept à Méribel). Diverses animations spécifiques (tailleur de glace, photobooth, animations dédiées aux enfants, ...)

Des petits déjeuners à thèmes et réveil en douceur (théâtre, yoga, danse, musique d'ambiance). Il faut aussi ajouter 13 concerts issus, de la scène locale, tous les jours d'ouverture du village (cinq jours à Courchevel et sept à Méribel). Diverses animations spécifiques (tailleur de glace, photobooth, animations dédiées aux enfants, ...) Au centre "village" (Méribel Centre) - Visite de site et du patrimoine, expositions photos, soirée à thèmes avec projection de films et conférences.

Visite de site et du patrimoine, expositions photos, soirée à thèmes avec projection de films et conférences. Animations après-ski et début de soirée sur la Medal Plaza à Méribel, de 16h30 à 19h30.

Des fan zones en bord de piste

Deux fan zones seront installées le long du tracé des épreuves pour que les spectateurs skieurs puissent vivre à fond la course. Ces hotspots, gratuits, seront sonorisés et équipés d'un écran géant ainsi que d'un animateur pour que les spectateurs puissent voir passer les athlètes sur les 25 premières secondes de la descente puis les suivre sur les écrans géants lors de la dernière minute de course. Pour ne rien gâcher, une buvette et du snacking complèteront l'expérience.

Toya, le chamois devenu mascotte

En plus de toutes festivités, vous croiserez forcément Toya, la mascotte des championnats du monde de ski alpin de Courchevel Méribel 2023. La chamois, avec le sourire et un dossard bleu sur le dos, sera présent dans les fan zones, sur les lieux de compétition et dans les deux stations savoyardes.