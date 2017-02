Monswiller : un concert de Schlager ce samedi organisé par des élèves en bac pro

Une classe de première en filière pro organise un concert de Schlager ce samedi soir à Monswiller, dans le cadre d'un projet pédagogique chargé de les sensibiliser au monde de l'entreprise. Parmi les élèves, Nicolas Seeman a eu l'idée du concert car il est chanteur professionnel de Schlager.

Quatorze élèves en bac pro commerce au lycée Jules Verne de Monswiller organisent un concert de Schlager ce samedi à l'espace culturel le Zornhoff. À l'origine, tout est parti d'un projet pédagogique : le but pour ces élèves était de créer une mini-entreprise et de récolter de l'argent pour mener à bien un projet dans son intégralité. Pourquoi pas organiser un concert a alors proposé Nicolas Seeman, l'un des élèves de la classe, qui sera sur scène ce samedi soir, aux côté des artistes invités.

"Les gens résument trop souvent le Schlager à Frank Michael en France" : avec sa veste en cuir noir et sa coupe blonde à la mode, Nicolas n'a rien d'un Frank Michael, il a surtout un enthousiasme communicatif raconte sa professeur Sophie Reinhardt, responsable du projet :

Il y a eu quelques réticences au début car le Schlager est souvent moqué, trouvé ringard, mais finalement quand on l'écoute, c'est gai et fédérateur. Donc on s'est tous lancé dans le projet, et d'autres personnes au lycée nous ont proposé un coup de main.

Petit, avec sa grand-mère, Nicolas Seeman pouvait chanter du Schlager jusqu'à une heure du matin. Finalement, il s'est lancé professionnellement il y a trois ans. Chanteur le week-end, il fréquente le lycée la semaine alors quand il faut trouver une idée de projet, il arrive à embarquer tous ses camarades dans l'aventure Schlager : "C'est moi qui ai été nommé directeur de la mini-entreprise, ça oblige à avoir les yeux partout, à tout surveiller." Tout au long du projet, Nicolas a su gérer les deux casquettes, artiste et organisateur, c'est lui qui a rencontré le maire et le propriétaire de la salle pour négocier les prix. Il a aussi géré les lumières et le décor.

Pendant le concert, les élèves seront répartis au bar, à la billetterie et à l'accueil des artistes en coulisses. Il a fallu récolter 6.000 euros pour organiser le concert, c'est Océane qui était responsable du pôle finance, une expérience qui lui a plu :

Plus tard, je pourrai le mettre sur mon CV que j'ai géré les finances de la mini-entreprise, que j'ai réalisé les dossiers... C'est bénéfique ! J'ai appris énormément de choses que je n'aurais pas pu découvrir par moi-même.

Nicolas, alias "Nico Names", a deux passions : la musique évidemment, et sa petite amie, Léa, elle aussi membre du projet. Pendant que l'artiste se concentrera avant de monter sur scène, elle aussi sera sur le pont :

Je suis coordinatrice de la soirée, gérer les artistes, vérifier que tout va bien... Je vais courir partout, en fait !

Léa a d'ailleurs inspiré une chanson à son amoureux, une chanson évidemment inscrite au programme du concert. Nicolas, alias Nico Names, l'entonnera devant 400 spectateurs minimum ce samedi soir. Grâce au Schlager, les élèves ont amélioré leur niveau d'allemand, ils sont fin prêts pour l'épreuve orale du bac l'an prochain.

INFOS PRATIQUES / Le "Nico Names festival" se déroule à l'espace Culturel le Zornhoff à Monswiller à partir de 20h jusqu'à 00h45, ouverture des portes à 18h30, buvette et petite restauration sur place. 20% des recettes de la soirée seront reversés à l'association SOS Village enfant.

