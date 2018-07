Mont-de-Marsan, France

Il y avait déjà deux statues représentant l'univers de la corrida devant les arènes de Mont-de-Marsan (une statue d'un taureau, La Force, et, plus loin, celle d'un torero) mais il n'y en avait aucune pour le monde de la course landaise. Cette injustice a été réparée ce mardi, à la veille de l'ouverture des fêtes de la Madeleine : une statue représentant une vache de course landaise, avec un écarteur, a été inaugurée devant les arènes.

Des centaines de personnes ont assisté à l'inauguration © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

Cette statue coursayre, en métal, et a été réalisée par un ancien sauteur de course landaise, Michel Dubos, 8 fois champion de France. "J'ai gagné 14 concours landais ici à Mont-de-Marsan, je me sentais redevable. Pour moi c'est une reconnaissance" a déclaré Michel Dubos, interrogé par France Bleu Gascogne.