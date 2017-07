Mont-de-Marsan : Juste Filip, un incontournable des fêtes de la Madeleine

Tous les soirs des fêtes de la Madeleine, Philippe Stasiak chante dans la rue Gambetta de Mont de Marsan. Vous l'avez forcément croisé, le musicien est habillé en vache. "Juste Filip", son nom de scène, vient ici depuis 17 ans et ça fait dix ans qu'il joue des morceaux connus et ses compositions.

Philippe Stasiak a 45 ans et tous les ans depuis 2000, il participe à toutes les ferias du sud-ouest. Dès qu'il arrive sur scène, ce musicien professionnel se déguise en vache et il devient "Juste Filip". Il joue dans la rue Gambetta à Mont-de-Marsan et il est très connu des festayres montois. Tout le monde l'apprécie et l'associe aux fêtes de la Madeleine mais Philippe ne vit pas de ce qu'il gagne dans la rue : " Je viens aux fêtes pour jouer dans des bars et faire des petits concerts. Jouer dans la rue c'est pour me faire connaître et obtenir d'autres contrats. Vu que je n'ai pas de manager, ce n'est pas facile de vivre de ma musique"

Depuis 10 ans, il se déguise en vache

Tous les festayres le connaissent, certains dansent devant lui ou prennent des selfies, c'est une véritable "rockstar" dès que la nuit tombe pendant les fêtes. Son déguisement lui vient de son précédent groupe, avec lequel il se déguisait sur scène. La vache, tout le monde la connaît et pendant qu'il joue, il essaye de faire un peu de promo pour ses chansons, entre deux morceaux de Queen ou de Téléphone.

"Je préfère jouer dans les ferias plutôt que dans le métro"

L'ambiance des fêtes de villes, Philippe adore et le public est toujours très nombreux devant son stand. Le musicien de 45 ans vient de la région parisienne et il est totalement dans l'ambiance festayre : " A Mont-de-Marsan, c'est vivant, je préfère jouer dans les ferias plutôt que dans le métro car à Paris, les gens ne sont pas là pour faire la fête, ils ont d'autres préoccupations".

A 45 ans, Juste Filip commence à fatiguer, entre l'installation du matériel et le rythme de vie qui est très dur pendants les fêtes, Philippe ne sait pas encore si il sera là l'année prochaine. En tout cas, les festayres, eux, sont impatient de le revoir.