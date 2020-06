Mont-de-Marsan : la ville envisage un week-end taurin à la fin de l'été

La ville de Mont-de-Marsan (Landes) souhaite organiser un week-end taurin d'ici à la fin de l'été, avec des spectacles liés aux traditions landaises et à la tauromachie espagnole, a annoncé ce vendredi le maire de la commune, Charles Dayot, invité de France Bleu Gascogne.

Ce week-end taurin s'inscrira dans le cadre des animations que la ville de Mont-de-Marsan souhaite mettre en place, tout au long de l'été, et même jusqu'à Noël, pour compenser l'annulation des fêtes de la Madeleine et du festival Arte Flamenco. Certaines dépenses de la ville, liées initialement à la Madeleine et à Arte Flamenco, seront réaffectées.

"L'idée sur un week-end pourrait être de faire revivre le Plumaçon (lieu où se trouve les arènes, ndlr) autour de nos traditions landaises et autour de la tauromachie espagnole" a expliqué Charles Dayot, qui souhaite organiser l’événement avant le mois de septembre, peut-être à la fin du mois d'août, sous réserve que les règles sanitaires le permettent. A ce stade, la mairie ne sait pas quelle sera la jauge de public autorisée dans les arènes.

Parmi les autres animations qui seront proposées au cours de l'été, Charles Dayot évoque un mur d'escalade sur une place de la ville, des bals musette et des manifestations plus ludiques pour les enfants, sous réserve là aussi des autorisations préfectorales.