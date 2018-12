Mont-de-Marsan lance ses festivités de Noël

Mont-de-Marsan, France

Mont-de-Marsan se met à l'heure de Noël. Comme dans toutes les communes des Landes Les illuminations sont installées depuis maintenant plusieurs jours, mais la ville lance son premier week-end de festivités ce samedi. Parmi les changements cette année, le marché de Noël déménage de la Place Saint-Roch à celle devant la mairie.

La place Saint-Roch dédiée aux enfants

La municipalité a choisi cette année de dédier la place Saint-Roch aux enfants. Ils vont pouvoir y retrouver la maison du père Noël, qui sera habitée les après-midis des 22, 23 et 24 décembre. Sur place, des manèges, des départs en calèches, une ferme de Noël ainsi qu'une scène de concert ont été installés. Enfin, les enfants pourront également s'essayer au patinage. En effet, une patinoire de 100m² avec un revêtement synthétique est ouverte jusqu'au vendredi 4 janvier. L'accès est gratuit, avec des rotations de 30 minutes (voir les horaires ci-dessous)

Parmi les autres festivités montoises, on retrouve le traditionnel marché de Noël qui a donc migré place du Général Leclerc (devant l'Hôtel de Ville). 26 artisans cette année proposeront de la décoration, des cosmétiques, et bien sûr des produits gastronomiques. Un peu plus loin, place du théâtre, les enfants pourront aussi profiter de la forêt enchantée.

A noter enfin, dans les Halles, un piano est mis en libre service pour les amateurs ou les professionnels.

Un manège, des poneyx, un piano et un marché de Noël associatif dans et autour des Halles de Mont-de-Marsan © Radio France - Valérie Mosnier

Pas de grande roue cette année

En revanche, cette année, la Ville de Mont-de-Marsan a décidé de ne pas reconduire l'expérience de la grande roue. Elle avait été installée pour la première fois l'an dernier devant la mairie. "Nous nous sommes aperçus que cette grande roue avait été beaucoup plus attractive pour les adultes et les adolescents, et pour nous Noël c'est pour les enfants. Et puis, il y eu ces problèmes d'intempéries, avec trois ou quatre alertes météo, nous avons été obligés de fermer" explique Bertrand Tortigue, adjoint au maire de Mont-de-Marsan et président de la Régie des Fêtes et des animations "ce n'est pas une question financière. C'est vrai que nous avons été un peu déçus par la fréquentation. L'impression que l'on a eue c'est que ça a moyennement attiré... moyennement plus... _Les gens l'ont fait une fois, mais y aller deux fois ce n'était peut-être pas évident_".

Interrogé sur le coût de la patinoire synthétique installée place Saint-Roch "c'est entre 10.000 et 15.000 euros". La grande roue, l'an dernier, avait coûté combien ? "Le double" répond l'élu, qui insiste sur la multiplicité des concerts et des parades musicales cette année.

Le stationnement

A noter que pour ces fêtes de fin d'année, jusqu'au 5 janvier, le stationnement sera gratuit les samedis après-midi et en semaine le stationnement sera gratuit 1h au lieu de 30 minutes habituellement.