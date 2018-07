C'est une page de l'Orchestre Montois qui se tourne : Michel Cloup, son chef et fondateur, va prendre sa retraite. Il sera remplacé par Yoann Arnaudet, qui dirige actuellement l'Harmonie de Teich dans le bassin d'Arcachon, dès début septembre.

Mont-de-Marsan, France

Après trente-et-un ans, Michel Cloup va passer le relais à la tête de l'Orchestre Montois. Dès septembre, Yoann Arnaudet deviendra le nouveau chef de cet ensemble qui joue lors des corridas des fêtes de la Madeleine, mais aussi lors de cérémonies militaires ou d'événements organisés par la ville comme le Carnaval. C'est la fin d'une époque pour cet orchestre dont Michel Cloup est également le fondateur.

Véritable figure montoise, Michel Cloup prend la tête de l'harmonie municipale de Mont-de-Marsan en 1987 et la rebaptise Orchestre Montois. Sous son impulsion, l'ensemble prend peu à peu de l'ampleur dans la région et ailleurs. Il participe aux ferias de Bayonne et Tudela, mais va également jouer à Vichy ou à Bougue.

Ces fêtes de la Madeleine seront donc les dernières pour le chef, et il a déjà promis quelques surprises : l'orchestre ne jouera pas que les traditionnels paso dobles lors des corridas, mais également d'autres morceaux plus atypiques.

Yoann Arnaudet, un novice en matière de corrida

En septembre, Yoann Arnaudet, l'actuel chef d'orchestre de l'Harmonie du Teich dans le bassin d'Arcachon, dirigera l'Orchestre Montois. Cet Agenais d'origine sait qu'il se lance un "véritable challenge", et ce à plusieurs titres. Déjà, il devra se familiariser avec l'univers de la tauromachie : "je n'ai jamais assisté à une corrida, admet-il, mais je regardais des retransmissions à la télévision avec mon grand-père quand j'étais petit".

Succéder à Michel Cloup n'est de plus pas chose facile, lui qui a tant marqué de son empreinte l'Orchestre Montois. "Je prends ça comme un véritable défi, que je souhaite relever. Je vais commencer à m'entraîner tout de suite, dès les fêtes de la Madeleine, je vais m'imprégner de ce qu'est un orchestre lors d'une corrida" explique Yoann Arnaudet. Sa détermination a été ressentie par les 63 musiciens de l'orchestre : ce sont eux qui l'ont choisi parmi 14 candidats pour être leur nouveau chef.