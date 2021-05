Mont-de-Marsan : le cinéma Le Royal ferme définitivement, son ancien propriétaire raconte ses souvenirs

Le cinéma montois Le Royal ne rouvrira pas. Son gérant a attendu le déconfinement pour annoncer sa décision sur les réseaux sociaux, ce mercredi 19 mai, de fermer définitivement l'établissement. Fondé en 1920, ce cinéma historique de Mont-de-Marsan, situé rue du Maréchal Bosquet, en plein centre-ville, aura vécu 101 ans avant de fermer des portes.

"Ce cinéma m'a apporté beaucoup de joie" raconte son ancien propriétaire, Michel Romanello, qui a tenu l'établissement pendant plus de 20 ans, de 1994 à 2019.

Pour Michel Romanello comme pour les Montois, Le Royal a marqué beaucoup de générations, des spectateurs qui "ont vu leur premier film ici, ont eu leurs premiers émois".

Ces clients, l'ancien propriétaire du cinéma s'en souvient très bien. "Tous les clients nous connaissent, et nous on connaît bien les habitués, il y a même des personnages. L'homme pressé par exemple, un client qu'on appelait comme ça parce qu'il arrivait toujours au moment des bandes d'annonce : il allait vite dans la salle, il revenait, il avalait son café d'un trait, et hop il repartait en courant ! Alors on l'appelait l'homme pressé. Dans ce cinéma, il y a aussi un couple qui s'est rencontré, puis marié. Et chaque année, pour l'anniversaire de mariage, ils venaient nous voir et nous porter une petite bouteille. Nous avons eu comme ça plein de clients avec qui on ensuite lié des relations particulières".

Michel Romanello ne regrette pas de fermer le cinéma, selon lui devenu trop peu moderne et du coup délaissé. Il comprend le désarroi et la tristesse des Montois qui voient s'éteindre un cinéma historique de la ville, mais rappelle que s'il ferme, c'est parce que de moins en moins de spectateurs le fréquentaient.