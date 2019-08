Mont-de-Marsan : le parcours du troisième marathon des Landes dévoilé

Mont-de-Marsan, France

Le marathon des Landes, troisième du nom, aura lieu le 13 octobre prochain à Mont-de-Marsan. Le Stade Montois Omnisports, qui organise les courses, vient de publier le parcours définitif des 42,195 km.

Deux boucles passeront par des lieux incontournables : les arènes, la médiathèque, la base aérienne, la voie verte, le parc de Nahuques, et le centre-ville, avec un départ et une arrivée de la place Saint-Roch, alors que les années précédentes, les coureurs partaient du parc Jean Rameau.

En plus du marathon, il y aura un 10 km (sans relais), une marche de 8 km non chronométrée et ce qui s'appelle le Mara Pot's. "C'est une formule qui peut être adaptée pour la personne qui n'a jamais fait de marathon et qui veut se lancer, mais qui a besoin d'être accompagnée", explique Lionel Gaüzère, le président du Stade Montois Omnisports. "Il y a un premier coureur qui part pour faire le marathon. Au bout du premier tour, il est rejoint par une deuxième personne, qui va l'accompagner pendant toute la fin de l'épreuve, et à 10 km de l'arrivée par une troisième personne, et ils finissent tous les trois ensembles." Une formule qui "remplace le relais", et qui plaira peut être aux familles ou aux groupes d'amis.

Un marché des producteurs

Par ailleurs, pour cette édition, un marché des producteurs sera organisé place Saint-Roch. "On s'est rapproché de la Chambre d'agriculture et donc on aura plusieurs stands de producteurs locaux, avec des dégustations de produits", décrit Eric Ballester, du Stade Montois Omnisports.

"L'objectif est de faire en sorte que ce soit une belle journée pour les sportifs mais aussi pour les Montois et pour les habitants des communes avoisinantes", ajoute Eric Ballester, "puisqu'il y aura cette manifestation sportive, qui est un beau spectacle, mais aussi ce marché gourmand avec de la musique."