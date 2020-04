Mont-de-Marsan : les fêtes de la Madeleine n'auront pas lieu en juillet

C'est désormais officiel : les fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan n'auront pas lieu le 22 juillet prochain. La décision n'est pas une surprise, mais elle est désormais actée par le maire de la ville Charles Dayot : "C'est véritablement inconcevable de maintenir les fêtes en juillet. Même si l'on est tous attaché aux fêtes, il y a d'autre priorité".

Un "plan B" est toujours sur la table. Il consisterait à reporter la Madeleine à la fin du mois d'août (du 26 au 30). Mais cette hypothèse est, elle aussi, de plus en plus incertaine. Le maire de Mont-de-Marsan ne cache d'ailleurs pas son pessimisme. Selon lui, la possibilité d'avoir de vraies fêtes de la Madeleine en 2020 est très faible. "La priorité c'est la santé des gens. Dans tous les cas, nous prendrons notre décision en fonction de la situation sanitaire et des directives communiquées par le gouvernement et l'Agence régionale de Santé", conclut-il.