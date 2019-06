Mont-de-Marsan : les stars du Stade Montois et de Basket Landes prennent la pause devant les statues du musée

Mont-de-Marsan, France

Les joueurs de rugby et de basket landais se prêtent au jeu du musée ! Le musée Despiau-Wlérick lance une exposition appelée "Musée Athletic Club". Des joueurs du Stade Montois et des joueuses Basket Landes prennent la pose devant les statues du musée, en mimant les postures. Dès la première salle du musée, Céline Dumerc, figure de Basket Landes, mime la pose de la Liseuse, une sculpture imposantes de l'artiste Charles Despiau. Un peu plus loin, on tombe sur la photographie de Jeronimo Negrotto, pilier du Stade Montois, qui pose à côté du Buste de Victor Hugo, sculpté par Auguste Rodin... La ressemblance est troublante.

Jeronimo Negrotto, millier du Stade Montois, pose à côté du Buste de Victor Hugo, sculpté par Auguste Rodin © Radio France - Lou Bourdy

Au total 18 sportives et sportifs se sont prêtés au jeu de la ressemblance sous l’œil du Cyrille Vidal, double Meilleur Ouvrier de France. 18 joueurs du Stade Montois, de Christophe Loustalot, en passant par Rémi Talès et Laurence Pearce. Du côté des filles de Basket Landes, on retrouve dans le musée Mamignan Touré, Alexia Plagnard, Miranda Ayim ou encore Marie-Michelle Milapie, qui est venue à l'inauguration du musée accompagnée des joueuses de l'équipe de France de basket féminine, toutes présentes en ce moment à Mont-de-Marsan.

Marie-Michelle Milapie, joueuse de Basket Landes, pose devant une sclupture de Joseph Csaky © Radio France - Lou Bourdy

Une exposition pour redynamiser le musée

18 photos grands formats qui rapprochent les mondes du sport et de l'art. Pour Mathieu Bordes, directeur du musée, c'est un moyen de redynamiser le musée Despiau-Wlérick. : "Dans nos collections, on a des œuvres monumentales, très lourdes, qui sont difficiles à déplacer. C'est donc compliquer pour nous de renouveler nos salles. Cette exposition photos permet d'apporter un nouveau regard et une nouvelle vitalité au parcours du musée. _J'espère que les supporters des clubs montois vont venir au musée_. Nous par exemple, l'équipe du musée, on est passionnés par le sport, on espère que les supporters landais viendront à leur tour découvrir notre musée."

9 joueurs du Stade Montois ont participé au projet © Radio France - Lou Bourdy

L'exposition "Musée Athletic Club" est à voir au musée Despiau-Wlérick tout l'été, jusqu'au 1er septembre.