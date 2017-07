Mont-de-Marsan : Olivier ne voit pas les fêtes de la Madeleine, il les ressent

Olivier a 37 ans et il est aveugle depuis l'âge de 14 ans. Il habite dans le centre de la France, le trentenaire participe à sa seconde Madeleine. Équipé de son bâton et de sa sœur pour se guider, elle lui décrit les choses à voir et lui, il ressent l'ambiance festayre de la Madeleine.

L'an dernier, Olivier a vécu sa première Madeleine. Le trentenaire est aveugle depuis 23 ans, il profite des fêtes différemment, Olivier ne voit pas les décorations bleues et blanches mais ça ne l'empêche pas de participer à l'ambiance féria. Marcher dans la rue, éviter les obstacles, tout ça ce n'est pas simple pendant la Madeleine : " Aux premiers abords, ça fait peur avec la musique très forte, l'ambiance et les câbles qui traînent par terre mais on s'habitue vite "_

En étant aveugle, il ressent plus de choses pendant les fêtes

Accompagné de sa sœur, Aurélie, qui suit le moindre de ses faits et gestes. Olivier se balade surtout du côté des manèges pour faire plaisir à son neveu de 5 ans. Les fêtes de la Madeleine il ne l'imagine pas dans son esprit. Avec les sons que le trentenaire entend, il comprend ce qu'il se passe et ressent l'esprit festayre de la Madeleine : " Les voyants pensent toujours qu'il faut que l'on s'imagine ce que l'on ne voit pas, c'est faux. Je me repère par rapport à ce que j'entends, un enfant qui crie de joie ou qui pleure parce que le manège s'arrête, c'est ça mes fêtes de Mont-de-Marsan"

Ce qu'il préfère pendant les fêtes : le feu d'artifice

Pendant la Madeleine, il marche, s'amuse sur certains manèges et essaye de comprendre certaines odeurs qu'il sent. Sa soeur, Aurélie lui explique tout ça. L'an dernier, ce qui a marqué Oliver, c'était le feu d'artifice de clôture. C'est à ce moment là où il a ressenti le plus d'émotions, avec les cris des spectateurs et l'impact des explosions des feux d'artifices dans le ciel. Un moment "énorme" selon lui. Il a prévu d'y retourner cette année.