Mont-de-Marsan : renouvellement des baux des jardins familiaux

Des parcelles de 150 ou 300 m²... De quoi faire un beau potager ou un joli jardin ! Les baux des jardins familiaux de Mont-de-Marsan situés entre la Base Aérienne 118 et le quartier du Gouaillardet, seront renouvelés les 7 et 21 janvier prochains. Les jardins regroupent 131 parcelles, comprenant chacune un abri de jardin. Elles sont louées entre 28 euros pour 150 m² et 56 euros pour 300 m². La mairie sait dores et déjà que certains baux ne seront pas renouvelés.

Si vous êtes intéressés, il faut contacter dès maintenant le service Espaces Verts de la mairie de Mont-de-Marsan : 05.58.75.65.41.

Pour être candidat, il faut être Montois et être motivé pour cultiver un potager !!