Mont-de-Marsan : réouverture partielle du musée Despiau-Wlérick

Le déconfinement prévoit une réouverture possible, sous certaines conditions, des musées. À Mont-de-Marsan, le musée Despiau-Wlérick rouvre partiellement ce mercredi 27 mai, avec une nouvelle organisation et une seule exposition visible pour le moment.

Les petits musées sont autorisés à rouvrir depuis le lundi 11mai, "car ils peuvent fonctionner plus facilement en respectant les règles sanitaires" avait annoncé le Premier ministre, Edouard Philippe, lors de la présentation de son plan de déconfinement.

Dans les Landes, le musée municipal, Despiau-Wlérick, a trouvé une nouvelle organisation, qui lui permet de rouvrir partiellement ce mercredi 27 mai. Une seule exposition temporaire, "Nouvelles espèces de compagnie. Roman." est pour l'instant visible du public. La collection permanente n'est pas accessible.

Nouvelle organisation

Pour se faire, un cheminement a été créé pour éviter les croisements des flux entrée et sortie, une jauge maximale de 10 visiteurs en simultané a été instaurée et les dispositions sanitaires ont été renforcées : protection plexiglass à l'accueil, désinfection deux fois par jour des lieux, mise à disposition de gel, port du masque obligatoire pour les agents et les visiteurs. Les horaires sont également modifiés : mercredi-vendredi 10h-12h et 14h-18h / samedi-dimanche 14h-18h.

Pas d'animations

Comme préconisé par la DRAC (direction régionale des Affaires culturelles), il est conseillé une reprise d'activités sans animations ni accueil de groupes. Le musée Despiau-Wlérick continue donc la mise en suspend des ces animations : conférences, cours de yoga, anniversaire au musée, journées nationales de l’archéologie… À noter que la Nuit européenne des musées prévue initialement le samedi 16 mai est reprogrammée au samedi 14 novembre.