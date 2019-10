"Mont-de-Marsan Sculptures" de retour pour une 11e édition

Mont-de-Marsan, France

Rendez-vous culturel incontournable pour beaucoup de montois, la triennale "Mont-de-Marsan Sculptures" revient pour une 11e édition entre le 5 octobre et le 3 novembre 2019. Pendant un mois, le musée Despiau-Wlerick sort de ses murs et investit les rues et les lieux insolites de la ville d’œuvres d'art. Au programme, sculptures, installations sonores et ludiques, ateliers, rencontres, mais aussi danse et cinéma pour une nouvelle édition placée sous le signe des Mythes.

Un thème mythique et ludique

Quatre thématiques seront ainsi abordées au travers des œuvres d'une vingtaine d'artistes, réparties le long d'un parcours en plein centre-ville : la mythologie gréco-romaine, les créatures chimériques, les super-héros modernes, et le mythe de l'artiste.

D'Hercule à Dark Vador en passant par Arcimboldo et Tarzan, l'événement propose cette année une approche ludique de l'art et plus particulièrement de la sculpture, avec des installations inédites.

Sur les berges de la Douze, aux abords de la Villa Mirasol, une oeuvre sonore reproduisant les cris de Tarzan au passage des visiteurs sera par exemple installée, juste à côté d'une sculpture imposante : un masque de Gorille en bronze de 450 kilos. Autre record : une installation de 730 cm de haut, représentant la tour de Babel, sera visible sur la place de la Mairie.

Des lieux inédits pour surprendre le public

Les organisateurs ont attendu la dernière semaine avant le début de l'événement pour commencer à installer les sculptures. Une manière de soigner l'effet surprise, ou "paquet cadeau" comme aime à le rappeler Mathieu Bordes, directeur du Musée Despiau-Wlerick. Cette année, de nouveaux lieux seront investis, comme la Chapelle du bon pasteur, rue Augustin Lesbazeilles, la cour intérieure du logis d'Augustin, ou les Nouvelles Galeries, lieux habituellement fermés au public.

Un parcours qui a valu au musée Despiau-Wlerick l'obtention du label "Le Musée sort de ses murs", que le Ministère de la Culture a mis en place depuis deux ans. Un coup de projecteur bénéfique pour le musée montois.

"Mont-de-Marsan Sculptures" est aussi un bon moyen de valoriser le centre ville, et d'attirer plus de monde dans ses rues. Une aubaine pour les commerçants, selon le maire Charles Dayot, qui "attendent l'événement avec impatience, et aimeraient finalement le voir revenir tous les trois mois".

Les nouveautés de l'édition 2019

L'édition 2019 de la triennale sera également rythmée par des ateliers et activités pour les plus jeunes, des séances de cinéma exceptionnelles autour du thème des Mythes, en lien avec les œuvres exposées, des rencontres avec une partie des artistes investis dans l'événement, et le passage du Marathon des Landes par le parcours artistique au cœur de la ville le 13 octobre.

Une soirée d'inauguration est prévue le vendredi 4 octobre, avec notamment un spectacle dansé sur la place Charles de Gaulle. Tout comme l'ensemble de l'événement, elle sera ouverte gratuitement au public.