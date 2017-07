Mont-de-Marsan : Sébastien et Caroline, futurs mariés grâce aux fêtes de la Madeleine.

C'est le "couple" de la Madeleine. Sébastien, 40 ans et Caroline 37 ans sont tombés amoureux lors des fêtes de Mont-de-Marsan, il y a six ans. Depuis ils ne se sont plus quittés, Aujourd'hui les deux tourtereaux préparent leur mariage et ils se marient ce samedi à la mairie de Mont-de-Marsan.

Sébastien et Caroline se sont rencontrés il y a six ans, pendant les fêtes de la Madeleine. Aujourd'hui, ils sont parents et ce samedi 22 juillet, ils se diront "oui". Le couple va se marier à Mont-de-Marsan à l'hôtel de ville. Comme un symbole car c'est un peu grâce aux fêtes si ils sont ensemble. Au départ, Caroline n'imaginait pas se marier un jour pendant la feria : "Avec Sébastien, on se disait : Quelles sont les personnes qui peuvent se marier à la Madeleine ? Il faut être débile . Mais après sa demande en mariage, c'était une évidence, la cérémonie devait avoir lieu pendant la Madeleine"

Les photos de mariage, en compagnie de bandas et de festayre ?

En plein préparatif de la cérémonie, le couple sait qu'il va être difficile d'empêcher à quelques festayres de s'inviter sur leurs photos de mariage. Caroline a donné une consigne stricte à ses invités, pas de bleu et blanc : " La Madeleine, c'est un moment particulier et nous voulions que notre mariage soit un véritable mariage "

En tant que bons festayres, Sébastien et Caroline vont, quand même, faire la fête avec tous les invités du mariage mais ça, ce sera le lendemain. Ils ont prévu d'emmener et de faire découvrir à toute leur famille les fêtes de la Madeleine. Et dire qu'il y a six ans, sous une pluie battante, Sébastien rencontre Caroline pour la première fois. La jeune femme était en k-way, pour ne pas être mouillé. Sébastien revoit la photo de leur rencontre : " il y avait du potentiel (...) quand je vois son manteau ciré, tout ça, bon, je n'aurais pas parié à l'époque que je me marie avec elle, quelques années plus tard, mais bon, je vais le faire"