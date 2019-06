Mont-de-Marsan : stationnement et circulation pendant la brocante ce week-end

Mont-de-Marsan accueille ce week-end 200 brocanteurs et exposants. Une première dans la ville préfecture des Landes. Circulation et stationnement seront forcément perturbés.

Mont-de-Marsan, France

Négocier, acheter des couverts en argent, des tableaux, etc... La première brocante de Mont-de-Marsan se déroule ce week-end, sur le même principe que celle de Port-de-Lanne, qui se déroule chaque année, en août. Dans le centre-ville, ce sont 200 brocanteurs et antiquaires qui vont s'installer. Les organisateurs espèrent entre 8.000 et 10.000 visiteurs. Forcément, la circulation et le stationnement sont adpatés pour l'occasion.

Du 8 juin 6h au 9 juin 20h : le stationnement et la circulation seront interdits rue Léon Gambetta (portion comprise entre la rue Frédéric Bastiat et le pont Gisèle Halimi, pont Gisèle Halimi, place Charles de Gaulle), avenue Aristide Briand, allées Brouchet (sauf le 8 juin et le 9 juin de 14h à 19h pour déviation rue Claude Dépruneaux), place Saint-Roch (portion comprise entre rue Saint Vincent de Paul et rue du 4 septembre) et rue Cazaillas au niveau de la manifestation "Brocante" à la diligence du demandeur.

Les commerçants ambulants seront autorisés à entrer leur véhicule dans le centre-ville par l'avenue Sadi Carnot pour déballer à partir de 6h le 8 juin.

Pendant la manifestation, les riverains pourront quitter ou rejoindre leur domicile sous la responsabilité du demandeur.

Plusieurs parkings sont à la disposition des chineurs pour le week-end, plus de 1.200 places gratuites dans les parkings périphériques (Arènes, Terrasses du Midou, Poincaré, Douze...), plus de 650 places dans les parkings clos Saint-Roch, Midou et Dulamon (payants jusqu'à 12h30 le samedi). Le stationnement de surface est également gratuit le samedi après-midi.