Mont-de-Marsan : vente aux enchères du mobilier des Nouvelles Galeries fin janvier

Mont-de-Marsan, France

A Mont-de-Marsan, les nostalgiques, les professionnels possédant un magasin ou bien les chineurs à la recherche des bonnes affaires vont pouvoir acheter des objets des anciennes Nouvelles Galeries. Le bâtiment, fermé depuis 2008 a été racheté l'an dernier, en 2019 par la Ville de Mont-de-Marsan. Depuis, le lieu a été ouvert au grand public en octobre dernier, il a aussi accueilli en décembre un marché des métiers d'art dans le cadre des fêtes de fin d'année.

Dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, la mairie montoise a lancé un appel à projets et une consultation sur la réhabilitation de cet îlot en centre-ville. En ce début d'année, la Ville a donc décidé de lancer une grande vente aux enchères en ligne à partir du 28 janvier prochain.

Ainsi, 190 objets provenant du bâtiment principal, mais aussi du dépôt rue Cazaillas vont être mis à à la vente. Du mobilier de magasin comme des cabines d'essayage, des présentoirs, des mannequins, du mobilier de bureau (des vestiaires, des bureaux, etc...) mais aussi des objets plus insolites dont le bureau de "Mademoiselle" (bureau à double face de madame Darrieux-Forasté) et ses sièges en cuir, ou encore des coffres-forts.

Une journée d'ouverture avant la vente est prévue le 27 janvier, pour découvrir les objets. Pour participer à cette vente aux enchères en ligne, il suffit de vous inscrire dès maintenant sur le site agorastore.fr. La vente aux enchères commencera le lendemain, le 28 janvier. Vous pourrez enchérir jusqu'au mardi 11 février.